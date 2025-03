De gestores de impuestos a maestros por un día

Con el pacto para la reforma fiscal todavía caliente, el consejero de Hacienda y las tres diputadas del ramo han tenido que 'sufrir' este lunes ... un interrogatorio que, sin ser una rueda de prensa, también ha tenido sus complicaciones. Los alumnos de 4º de la ESO del instituto Mendebaldea han tenido hoy la oportunidad de formular sus propias preguntas a los máximos responsables de Euskadi, que han acudido a las clases de educación tributaria que este centro imparte junto a otros 300 de la comunidad autónoma.

Aunque los alumnos todavía no tienen que pasar por las oficinas de Hacienda para hacer la declaración de la Renta, los jóvenes han hilado fino: «¿Cómo evalúan las políticas fiscales aplicadas en los últimos años?» o «¿Cómo afecta la situación económica global a las decisiones fiscales de Euskadi?» han sido algunas de las preguntas que han formulado a los gestores de nuestros impuestos.

La cuestión, más allá de la actualidad inmediata, llega a los más jóvenes. Los casos de 'youtubers' e 'influecers' que se han exiliado a países como Andorra o Suiza no son desconocidos para ellos. Los ven en Instagram y en TikTok. «Messi es un referente para muchos y no hay que olvidar que fue condenado por defraudar a Hacienda (4,1 millones). Lo mismo pasa con Shakira. Y eso por no hablar de todos los youtubers que han decidido marcharse a Andorra para disfrutar de una menor presión fiscal, que encima lo hacen con unos discursos peligrosísimos», señalaba hace unos meses Gema Axpe, profesora de una de estas clases en conversación con este periódico.

Hoy ha sido Maitane Muro la docente que se ha encargado de impartir esta clase junto a los responsables de las instituciones. Tras una introducción y un breve repaso de lo visto sobre esta materia hasta la fecha, los alumnos han podido hacer sus preguntas a quienes responden de nuestras declaraciones de la Renta. Más allá de las cuestiones vinculadas a política fiscal, los jóvenes también se han interesado por el trabajo que hacen personas como el titular vasco de Hacienda Nöel d'Anjoy o la diputada alavesa, Itziar Gonzalo. Los responsables políticos, por su parte, han defendido el papel de los impuestos como clave para financiar los servicios públicos.

El programa de educación tributaria lleva impartiéndose siete años en las escuelas de Euskadi y según los datos del Departamento de Hacienda, por él han pasado más de 50.000 alumnos. La iniciativa llega a clases del último curso de la ESO, los dos de Bachiller y FP. La intención de las instituciones es extenderlo al resto de la ESO y a 5º y 6º de Primaria.