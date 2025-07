«Hay mucha gente que no va a poder disfrutar las fiestas de Vitoria»

Satur García es uno de los mayores samaritanos que tiene la ciudad. Aquellos a quienes nadie ayuda tienen en este vitoriano de nariz torcida y ... ojos todo bondad a su faro. El 4 de agosto tendrá el «honor» de descorchar «las fiestas más grandes que hay».

– ¿Qué sensación le invadió cuando le propusieron prender el Chupinazo?

– Bueno, ya me lo dijeron hace un tiempo.

– ¿Y ha sido capaz de guardárselo sin decírselo a nadie?

– A ver, no he querido decir nada a nadie porque quería pensar si tirarlo o no, pero enseguida les dije que sí. Es un gran honor.

– Va en su adn. En la presentación se ha acordado de los que nada tienen y lo pasan mal.

– Pues sí. Creo que nosotros vamos a poder disfrutar mucho de 'esto' y de las fiestas. Pero hay que ser conscientes de que va a haber mucha gente que no va a poder hacerlo.

– ¿Tan mal ve Vitoria?

– Vitoria está como está. Con mucha pobreza que hacía mucho tiempo que no se veía tanta.

– ¿A qué achaca este aumento si se supone que estamos en un momento de bonanza?

– Las circunstancias han cambiado mucho. Las cosas son distintas respecto a lo que había antes. Ahora viene mucha gente de fuera con una mano delante y otra detrás. Vienen casi te diría que engañados. Los menores... Con ellos es con quienes más solidarios debemos ser.

– No quiero pecar de superficial, ¿pero qué le diría a esas personas sobre nuestras fiestas?

– Suelo explicar que para mí es lo más grande que hay. He sido blusa de Los Desiguales y ahora veterano. Salgo todos los 8 de agosto. Aprovecho para sugerir a los vitorianos que se acuerden de estas personas, que son igual que nosotros, pero que al final han tenido que venir aquí por necesidad. Si todos ponemos un granito de arena, su situación sería mucho mejor.

– ¿Y las instituciones?

– En vez de tanto politiqueo que si los menas, que si los menos, todos los partidos políticos deberían mojarse sobre esta situación.