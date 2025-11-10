Gaztefilm, el cine para los más pequeños regresa a Vitoria

'La Candonga de los Colectiveros' es uno de los cortometrajes que se proyecta en el ciclo.

Ramón Albertus Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:37 | Actualizado 13:43h.

De títulos puramente fantásticos a cintas basadas en personajes célebres como Frida Kahlo. El festival Gaztefilm, dirigido al público infantil y juvenil, regresa a Vitoria del 21 al 29 de noviembre en proyecciones y actividades cinco sedes: Artium, Izaskun Arrue Kulturgunea, Vital Fundazioa Kulturunea y los centros cívicos de Salburua y Zabalgana. Cerca de cuarenta producciones internacionales, entre largometrajes y cortometrajes, integran un programa que que se concibe como «una experiencia colectiva artístico-educativa en la que los niños, las niñas y los jóvenes son agentes activos del proyecto». Por ello en algunos pases se recogen obras realizadas por menores, ya sea de forma independiente o como parte de talleres de creación audiovisual.

La inauguración del ciclo se producirá el viernes 21 de noviembre, a las 19.00 horas, en el museo Artium. Será un «momento lleno de magia», anuncian desde la organización, que reunirá distintos lenguajes artísticos en diálogo con el cine. El espectáculo inaugural, titulado 'Pause' bebe del proyecto de Xabier Zeberio e Iñar Sastre, que colaboran con la Orquesta Bernaola del Conservatorio de Música Jesús Guridi y contará con los visuales de la artista vitoriana Itziar Garaluce, que fue la responsable del diseño del festival desde su primera edición. Las entradas, gratuitas, pueden reservarse en www.gaztefilmfest.com/inaugurazioa.

'The mountain' «The Mountain se proyecta el 22 y 28 de noviembre en el museo Artium (19.00), con subtítulos en euskera. 'Ernest y Célestine: cuentos de primavera' El 23 de noviembre en Fundación Vital Kulturunea (19.00) y 29 de noviembre Artium (12.00). Doblada al castellano '¡Hola, Frida!' Doblada al castellano en el pase del 22 de noviembre en Vital Fundazioa Kulturunea (19.00) y al euskera en Izaskun Arrue Kulturgunea el 29 de noviembre (11.00). 'Niño de circo' Se proyectará el 22 de noviembre en el centro cívico Zabalgana (17.00) y el 29 de noviembre en Vital Fundazioa Kulturunea (19.00), con subtítulos en castellano. 'La Candonga de los Colectiveros' En el programa de cortos infantiles. 23 de noviembre en Artium (17.00) y 29 de noviembre en Vital Fundazioa Kulturunea (17.00) 1 /

Una de las sesiones especiales es la del programa de cortometrajes infantiles seleccionados por el alumnado de tercero de primaria de los colegios Ramón Bajo y Landazuri. «Hemos visto cortometrajes de todo el mundo y elegido los que más nos han emocionado», traslada el festival acerca de la labor de los pequeños programadores. La muestra podrá verse el 23 de noviembre en Artium (17.00) y el 29 de noviembre en Vital Fundazioa Kulturunea (17.00).

En la sección oficial del programa figuran diferentes tintas, dobladas al castellano y al euskera. Para diferentes edades, desde el para todos los públicos a recomendadas para mayores de 3 años, 6, 9 o 10 años. Una de esas películas llamativas es la alemana 'Niño de circo', que se proyectará el 22 de noviembre en el centro cívico Zabalgana (17.00) y el 29 de noviembre en Vital Fundazioa Kulturunea (19.00). Esta cinta alemana sigue a Santino, un niño que crece en una familia circense, en una «road movie documental sobre el poder de la pertenencia y la comunidad».

Otra de las propuestas destacadas es 'The Mountain', que se verá el 22 y 28 de noviembre en el Museo Artium (19.00, subtitulada en euskera), recomendada para mayores de 9 años. En este caso, la cinta cuenta la historia de Sam, una niña de once años que decide escapar de un hospital para escalar el monte Taranaki, un volcán legendario de Nueva Zelanda. La película combina una cuidada fotografía con una mirada atenta a la enfermedad entre los más pequeños.

También el público familiar podrá disfrutar de títulos que se alimentan del rico imaginario de artistas como Frida Kahlo. En animación '¡Hola, Frida!', una coproducción entre Canadá y Francia, celebra la creatividad de la gran pintora mexicana. Se proyectará el 22 de noviembre (19.00, en castellano, en Vital Fundazioa Kulturunea) y el 29 de noviembre (11.00, en euskera, en Izaskun Arrue Kulturgunea).

Completan el programa títulos como 'Ernest y Célestine: cuentos de primavera', que podrá verse el 23 de noviembre en Vital Fundazioa Kulturunea (19.00) y el 29 de noviembre en Artium (12.00). La película, doblada al castellano, trata la amistad a través de las aventuras de un entrañable dúo formado por una rata ingeniosa y un oso. Las entradas para estas proyecciones se pueden adquirir en la web del festival.