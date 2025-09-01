Así es 'Gaua', la nueva película del alavés Paul Urkijo que llega a los cines el 14 de noviembre Su tercer largometraje, que se adentra en el universo oscuro de la mitología vasca, se estrenará en octubre en el Festival de Cine Fantástico de Sitges

Nuria Nuño Lunes, 1 de septiembre 2025, 14:44 | Actualizado 15:00h. Comenta Compartir

Ya está más cerca el estreno de 'Gaua', el esperado tercer largometraje del vitoriano Paul Urkijo Alijo. Este 1 de septiembre han visto la luz las primeras imágenes del 'teaser' de su nueva película, que sucede en su currículo a las aclamadas 'Errementari' y la exitosa 'Irati', con la que batió récords de taquilla para una cinta rodada en euskera. Ambientado en el siglo XVII, el filme se adentra en el universo oscuro de la mitología vasca, en plena época de la caza de brujas. La historia sigue a Kattalin, una mujer que huye de su marido y se adentra en un bosque en el que se topa con figuras inquietantes.

La película, que se estrenará en octubre en el Festival de Cine Fantástico de Sitges y llegará a las salas el 14 de noviembre, se rodó en diferentes localizaciones de Euskadi y Navarra, como en el municipio alavés de Legutio; el Santuario de Oro de Zuia; la localidad vizcaína de Elorrio o al bosque mágico de Artikutza.

El reparto está encabezado por Yune Nogueiras ('La infiltrada', 'Akelarre'), Ane Gabarain ('Patria', '20.000 especies de abejas'), Elena Irureta ('Patria', 'La madre muerta') e Iñake Irastorza ('Ventajas de viajar en tren'). La cinta cuenta con la producción a cargo de Irusoin, Ikusgarri Films, Vilaüt Films y Gaua AIE, con el apoyo de EITB, Prime Video, RTVE, así como el Ayuntamiento de Vitoria, Diputación Foral de Álava, Fundación Vital Fundazioa y CREA SGR.

Temas

Cine