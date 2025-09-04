Garoña acelera en su desmantelamiento con el llenado del octavo contenedor

La fase más delicada del desmantelamiento de la central nuclear de Garoña, el vaciado del combustible gastado que se acumula en la piscina de su ... reactor, cogerá velocidad de nuevo en este mes de septiembre, en el que se han iniciado las tareas de llenado del octavo contenedor. Un proceso que a partir de ahora tomará una cadencia más regular después de que el pasado mes de julio se retomara la actividad con el llenado de dos vasijas tras más de un año de parón.

Desde que en marzo de 2024 se llenase el quinto recipiente, en la instalación situada en Valle de Tobalina (Burgos), a escasos 43 kilómetros de Vitoria, se encontraba detenido el proceso más delicado del desmantelamiento porque no contaban con más depósitos de máxima seguridad para el almacenaje de los desechos más contaminantes.

Tras recibir en abril y mayo varios de los nuevos dispositivos –en total se tienen que rellenar 49 del material más radiactivo, a los que hay que añadir otros seis para otros residuos del reactor–, en julio se procedió al llenado del sexto y séptimo de estos envases. Un reinicio del proceso más complejo del desmontaje de la central nuclear, que había permanecido durante catorce meses en tiempo muerto.

Durante agosto la actividad se detuvo de nuevo por el periodo vacacional y el pasado martes se retomó el proceso con los primeros trabajos con el octavo contenedor. Unas tareas de carga del combustible gastado que conllevan una veintena de procedimientos que se ejecutan durante una labor ininterrumpido de dos semanas por cada recipiente.

La idea es que la primera fase de la desarticulación de la central concluya a finales de 2027 o en el primer trimestre de 2028

El planteamiento de Enresa, la empresa que gestiona Garoña, es que esta labor que está llevando a cabo Ensa concluya a finales de 2027 o en el primer trimestre de 2028. Ahí acabaría la primera fase del desmantelamiento, la más compleja. Un cronograma, en todo caso, abierto a las posibles incidencias que aparezcan por el camino, aunque la pretensión es que el ritmo del vaciado sea más constante una vez solventados los problemas que condujeron al parón.

En ese horizonte se completará una operación que arrancó en 2022 y que durante mucho tiempo ha estado detenida por la falta de material y también la necesidad que tenía Enresa de recabar una serie de permisos oficiales para su operativa. Por ejemplo, además de recibir los nuevos contenedores, durante los últimos meses a la central han llegado también los módulos que blindarán estas vasijas por el exterior en forma de embozo.

Y también se recibió el visto bueno por el Consejo de Seguridad Nuclear para poder utilizar todo el espacio del Almacén Temporal Individualizado (ATI) donde se ubican los depósitos con el material radiactivo y que estaba limitado a diez piezas.