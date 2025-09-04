El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vista nocturna de la central nuclear de Santa María de Garoña. Igor Aizpuru

Garoña acelera en su desmantelamiento con el llenado del octavo contenedor

En julio se retomó el vaciado del reactor nuclear tras 14 meses de parón y se espera que a partir de ahora el trabajo se desarrolle de forma más regular

Borja Mallo

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:17

La fase más delicada del desmantelamiento de la central nuclear de Garoña, el vaciado del combustible gastado que se acumula en la piscina de su ... reactor, cogerá velocidad de nuevo en este mes de septiembre, en el que se han iniciado las tareas de llenado del octavo contenedor. Un proceso que a partir de ahora tomará una cadencia más regular después de que el pasado mes de julio se retomara la actividad con el llenado de dos vasijas tras más de un año de parón.

