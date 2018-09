Gabriela, madre de Alicia: «Me he sentido juzgada, estoy reventada» 01:38 Gabriela lleva en su brazo el nombre de su hija de diecisiete meses, que asesinó un hombre arrojándola por la ventana de un piso, en la calle Libertad. / Rafa Gutiérrez La joven abre las puertas de su nueva vida a EL CORREO, escondida del mundo tras el asesinato de su bebé DAVID GONZÁLEZ Lunes, 1 octubre 2018, 01:23

Soria se engalana para sus fiestas patronales en honor a San Saturio. El bullicio de los preparativos inunda las calles, pero Gabriela sólo quiere trabajar y olvidar. Sale del fondo de un restaurante con el paso sereno, ajena a la agitación previa al bullicio festivo. Es la discreta cocinera veinteañera que vive en un pueblo perdido con sus perros y un secreto. Sus vecinos desconocen que a Alicia, su niña de 17 meses que lleva tatuada en la piel y el alma, la mató un hombre arrojándola por la ventana en la calle Libertad de Vitoria. Aquella fría noche del 25 de enero de 2016, Gabriela, entonces vecina de Burgos, salvó la vida porque se enfrentó a su agresor, quien le clavó un trozo de cristal en el cuello.

El pasado miércoles, en una sentencia inédita en Euskadi, la Audiencia Provincial de Álava condenaba a Daniel Montaño, profesor de saxofón y exmiembro de la banda municipal, a la prisión permanente revisable, entre 25 y 35 años en prisión.

Una vez digerido este fallo judicial histórico -sólo hay otros dos precedentes en España-, Gabriela abre las puertas de su nueva vida a EL CORREO. Se refugia en Soria, donde apenas un par de amigos conocen su pesadilla. Dos tatuajes en su brazo derecho evocan a su bebé: «Era una niña lo mejor de lo mejor. Éste -señala el de muñeca- me lo hice al salir del hospital». Es Gabriela con su pequeña, el día de su nacimiento y el símbolo de infinito.

Las miradas

Gabriela trabaja de día en Soria y cada atardecer se recoge en un pueblo de la meseta castellana.

- Mis vecinos son cuatro señores mayores. Unos son agricultores, otros tienen vacas y ovejas.

- ¿Por qué vives aquí?

- No me sentía bien en Burgos. Era imposible. Muchos recuerdos. Me conocían todos. Me miraban cada vez que ponía un pie en la acera. Me fui al pueblo de mi padre y de mis abuelos -también en Burgos- y pasó lo mismo. Lo mismo no, peor. Porque venían uno a uno a casa. Tenía ataques de ansiedad casi todos los días. Así que me fui a Valencia con una amiga a pasar unos días. Ya no volvimos. Me sirvió de bastante ayuda.

Esa amiga se llama Mikaela. «No nos llevábamos bien antes de 'eso'. Cada vez que nos veíamos en el pueblo no nos aguantábamos. Discutíamos, nos tirábamos de los pelos. Y fue la única que vino al hospital. Los amigos que eran amigos...».

Tatuaje con la fecha de nacimiento de Alicia. / R. Gutiérrez

- ¿Te sientes sola?

- Me he sentido sola en parte. Con mi madre, por ejemplo, he discutido siempre. No podemos estar mucho tiempo bajo el mismo techo. Ahora necesito ir por la calle y que nadie me conozca. Porque me han estado juzgando. Me he sentido juzgada socialmente. ¿Tú sabes lo que es eso?

Se refiere a la cascada de comentarios en las redes sociales sobre la fatal noche. Gabriela conoció a Montaño semanas antes del crimen en una página web. Tras pasar el fin de semana juntos, él insistió en llevarla a Vitoria, ciudad que no conocía. Al no tener a nadie con quien dejar a Alicia, viajó con la niña y pasaron la noche en la casa del músico.

- Ha habido muchos mensajes crueles. Me han juzgado a mí, que he hecho lo que he podido para salvar a mi hija. Han dicho que le conocí esa misma noche, que era mi casa, que como soy brasileña ya se sabe lo que pasa...

Gabriela digiere como puede una depresión de la que trata de salir con la ayuda de Óscar, un chico al que conoció hace unos meses y con el que está enhebrando una relación afectiva.

- Al principio no le dije nada. Ahora vivimos juntos, con nuestros perros -Peki, Gorda y Koda- y gatos -Calcetines y Pollo-. Damos vidilla al pueblo con los bichillos.

- ¿Qué te preguntas cada mañana?

- ¿La verdad? ¡Cagüen dios, otro día más! En todo este tiempo no he dormido más de seis horas seguidas. Me digo 'tienes que ir a trabajar, tienes que seguir adelante'. Ahora mismo estoy reventada. Los pocos días que me levanto bien me pongo a cocinar. Me gusta. En un futuro me gustaría tener mi propio negocio. Óscar y Mikaela me impiden caer. No sacamos el 'tema', pero no lo voy a olvidar nunca.