«El futuro de Llodio depende de que entienda que necesita suelo industrial» Ramiro González considera que la comarca ha perdido «competitividad» en los últimos años y que se debe volver a colocar en el 'radar' de las empresas

Los cierres de Glavista, Guardian, Valvospain y los despidos en Maderas de Llodio han disparado las alertas en el valle de Ayala. Esto ha hecho que la comarca haya perdido el 22% de su riqueza en los últimos trece años. Él diputado general, Ramiro González, situó en 2021 el año del inicio de una «desindustrialización» que sobre todo se ha centrado en Llodio. El máximo responsable del Ejecutivo foral consideró que esto se está produciendo por la «falta de competitividad» de la comarca, algo que se debe abordar de forma conjunta entre «las administraciones, los ayuntamientos de Ayala, la comarca, de las empresas, los agentes sociales y también los sindicatos».

«Sigue siendo una comarca tremendamente industrial y aspiramos a que lo sea en el futuro. Que cuando una empresa decide instalarse en un lugar y analiza opciones, Ayala sea una de ellas», reivindicó.

Para que las compañías dispuestas a invertir se encuentren con las puertas abiertas, el máximo dirigente foral reclamó que ayuntamientos como Llodio –que gobierna Ainize Gastaka, de EH Bildu– deban asumir «cargas e inconvenientes». «Puede haber la tentación en algún municipio que quiera ser rico para contar con bonitos parques, jardines y calles, pero que la industria se vaya a otro lado», reclamó.

Y no dudó en señalar directamente al Ayuntamiento de Llodio, que se encuentra en plena fase de aprobación de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). «El futuro depende en gran medida de ese documento y que se entienda que necesitan dotarse del suelo industrial», subrayó el diputado. Porque, en su opinión, de eso dependerá la llegada de nuevas empresas y sobre todo que las que existen en la 'cabecera' de la comarca amplíen sus instalaciones. «El futuro depende de esa decisión y esa decisión está en manos municipales», remató.

Insiste en la necesidad de cambiar el plan general de Vitoria «al día siguiente» de su aprobación en Pleno

También habló del PGOU de Vitoria e insistió en la necesidad de que se modifique «al día siguiente» de su aprobación el Pleno, que el Gobierno municipal PSE-PNV prevé junto a Elkarrekin, para «mejorarlo». Porque si bien consolida los proyectos de Mercedes y Basquevolt, «no es suficiente» en cuanto a la superficie de suelo industrial y sobre todo en una sectorización para que cuando una empresa «ponga sus ojos» en la capital alavesa no tenga que esperar «años» en trámites urbanísticos.

En ese sentido, precisamente, habló sobre el trabajo que está desarrollando el Gobierno vasco para solucionar «el sinvivir de normativa» que alarga durante años la tramitación de los proyectos.