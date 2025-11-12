La furia poética de Caballo Muerte toma la sala Jimmy Jazz

Ramón Albertus Miércoles, 12 de noviembre 2025, 15:24 | Actualizado 15:38h. Comenta Compartir

Al trote, al paso, al galope o directamente a la carrera. A través de los movimientos del corcel pueden hilar comparaciones con muchas canciones. En el caso del grupo vitoriano Caballo Muerte lo que queda claro al escucharlos es que se mueven al ritmo de un rock visceral. La banda formada por Rakel Arnaiz-Porras (voz), Saúl Oruña (guitarra), Beatriz Perales Fernández de Gamboa (bajo) y Eneko de Arza Cid (batería) presenta su primer disco este jueves 13 de noviembre en la sala Jimmy Jazz (20.30 abren puertas, 21.00 inicio; 10-12 euros), en un evento que cuenta también con la actuación de los almerienses Palmeras Negras.

Lo que identifica en una primera escucha a la formación es la rabia, el desgarro y el vuelo poético. En su carta de presentación se mencionan géneros como el noise, post-punk y doom. En sus seis temas que tratan temas como la depresión o la ansiedad sorprenden por su garra y los contrastes de unas letras que recurren a metáforas florales. En 'Corre' se canta «mis amigas saben ya cuál es tu nombre / Escucha, no dejaré sin avisar alguna», algo que puede interpretar como himno de autodenfesa feminista.

Concierto de Caballo Muerte Jueves 13 de noviembre En la sala Jimmy Jazz de Vitoria (abren puertas a las 20.30 y actuación a las 21.00). Actúa también Palmeras negras. Entradas a 12 euros (anticipada), con vinilo (25 euros).

«El momento en el que la escribí me pilló muy de cerca una situación así, y sentí que era el momento para escribir sobre ello», apunta Arnaiz-Porras como letrista. Por su parte otros temas como en 'Espina' hay ecos de rock flamenco; riffs desbordantes y todos los instrumentos tienen su momento. «Las influencias de cada miembro del grupo, a pesar de a veces coincidir, en otras son muy distintas. Puede que tanto en 'Espina' como en algún otro tema se dejen asomar algunos ecos; en cierta manera hay un poquito de cada uno de nosotros manifestándose en cada canción», matizan.

¿Ha costado escribir alguna? «Alguna ha costado ser escrita más que otra, pero cuando tienes claro lo que sientes dentro, todo sale más fácil», cuenta la voz del grupo acerca de esa visceralidad. «A mí me resulta sencillo exteriorizar emociones mediante las letras que quizá hablando no pueda hacerlo tanto, nada como hablar de lo que tiene una en la cabeza, sin forzar, para que las palabras salgan solas».

Lorca y Pizarnik

El concierto en la sala vitoriana se acompaña del lanzamiento del EP homónimo en vinilo, coeditado por Cosmic Tentacles, Producciones Tudancas y Aloud Music, del que han sacado unas 300 copias, en dos colores, «en negro y otras en lima». Además, con motivo del concierto ofrecen la posibilidad de comprar la entrada más el vinilo por 25 euros.

Al leer el nombre del grupo a muchos les viene a la cabeza la canción 'Un caballo llamado muerte', de Miguel Ríos, lo mismo que el simbolismo de los caballos de la obra de Lorca. «El nombre de Caballo Muerte nace en el local entre todas: hay una pequeña historia detrás (divertida, pero nuestra). El tema de Miguel Ríos lo conocimos después y aunque Lorca influya en parte en las letras, nada más lejos de la realidad», cuenta esta banda que a la hora de componer no sigue una fórmula. Otra influencia reconocida es Pizarnik. «Cada una ha nacido de forma distinta: todas aportamos. Un día se trae un riff de guitarra, otro una línea de bajo, otro unos ritmos de batería. La letra se queda por lo general para el final, ya que cada melodía trae una cosa distinta y en cada una sale un tema nuevo a desgranar».