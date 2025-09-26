Fundación Vital invierte cuatro millones en la empresa alavesa de baterías eléctricas Basquevolt Se reafirma en su apuesta por impulsar proyectos empresariales estratégicos de Álava, después de su entrada en Talgo y otras dos firmas de Jainaga

La Fundación Vital ha entrado con 4 millones en el capital de la empresa de baterías eléctricas Basquevolt. «Una operación con un doble atractivo para Álava, tanto económico como social. Por un lado, la inversión permite a Basquevolt aspirar a que el electrolito vasco esté presente en cada batería sólida europea, reforzando la soberanía tecnológica de Europa desde Álava», argumenta la Fundación.

Defiende que esta operación es definitiva para que el proyecto ubicado en el Parque Tecnológico de Álava (Miñano) continúe afianzándose. «Al mismo tiempo, refuerza la colaboración público-privada para liderar una de las tecnologías críticas para la autonomía energética y la transición industrial: las baterías de estado sólido», añade en un comunicado.

Con esta decisión, la Fundación Vital da otro paso en su nueva línea estratégica de inversión en el empleo y el impulso de Álava como territorio industrial referente. Este giro de la fundación bancaria presidida por Jon Urresti se inició a principios de año con su entrada en el capital de Talgo para garantiza el arraigo de la empresa en Álava y el mantenimiento de los 750 puestos de trabajo de la planta de Rivabellosa. Fueron las condiciones que puso para participar con 20 millones de euros en el consorcio liderado por Sidenor que se hizo con el control de Talgo.

Pero no fue la única apuesta. En junio, en plena 'operación Talgo', invirtió en dos empresas de José Antonio Jainaga. Adquirió con el Gobierno vasco, junto al 'family office' de Irene Carmen Lequerica, el 49% de dos firmas integradas en Mirai, el grupo industrial impulsado por el presidente de Sidenor. Según informó EL CORREO, la inversión total fue de 70 millones, de los que 17 correspondieron a la Fundación Vital.

Basquevolt

Basquevolt prevé iniciar en 2027 el proceso de industrialización y venta de su electrolit, está impulsada por el Gobierno vasco y tiene entre sus socios accionistas a Iberdrola, CDTI Innvierte, CIE Automotive, Enagás, EIT InnoEnergy y el centro de investigación vasco en almacenamiento de energía y baterías, CIC EnergiGUNE.

Fundación Vital afirma que su inversión permite a Basquevolt aspirar a que «el electrolito vasco esté presente en cada batería sólida europea, reforzando la soberanía tecnológica de Europa desde Álava». Asimismo, recalca que supone un gran impacto, «con la consolidación de actividad y empleo en el Parque Tecnológico además de reforzar el posicionamiento alavés como territorio de referencia en el almacenamiento de energía». Basquevolt, que se posiciona como actor industrial en el parque de Miñano, prevé crear empleo directo de alto valor añadido y anticipa una significativa generación de puestos de trabajo indirectos en Álava.

Por otro, ha argumentado que Basquevolt necesitará personal de alta cualificación, y el centro alavés de FP Egibide -en cuyo patronato está la Fundación Vital- formará a jóvenes y generará una posible bolsa de empleo en Basquevolt.