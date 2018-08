«Muchos funcionarios desconocen que han participado en un caso de corrupción» Patxi Lazcoz, que fue alcalde entre 2007 y 2011, ejerce ahora como profesional del Derecho. / e. c. El abogado y exalcalde de Vitoria Patxi Lazcoz presenta una guía en la que reúne los delitos más comunes en la Administración JUDITH ROMERO Lunes, 27 agosto 2018, 01:48

Licenciado en Derecho, regresó a la abogacía tras abandonar la política y hoy se adentra en el mundo editorial. El exalcalde socialista Patxi Lazcoz reflexiona sobre la justicia y la administración pública en 'Guía anticorrupción, tácticas de combate' (Aranzadi), un trabajo sobre los delitos de este tipo más comunes que incluye claves para atajar estos comportamientos desde su origen. «A pie de calle hay una cultura muy escasa sobre los delitos como la malversación o el cohecho, incluso los funcionarios desconocen cómo se cometen», asegura quien estuviera al frente del Gobierno de la capital alavesa entre 2007 y 2011.

Este manual surge del curso de reciclaje profesional que Lazcoz completó para convertirse en un abogado colegiado tras dejar la portavocía del PSE en el Ayuntamiento. «Conocer más sobre el tráfico de influencias o la prevaricación puede tener un efecto disuasorio; los casos más sonados los protagonizan políticos pero habrá funcionarios que se percaten de que han cometido alguno de estos delitos mientras leen la guía», promete el exalcalde.

Lazcoz repasa los casos que más se repiten gracias al análisis de 138 sentencias del Tribunal Supremo, pero 'Guía anticorrupción' no es una colección de casos famosos. La primera parte es un glosario para hacer más accesible este manual escrito con un lenguaje «asequible para personas legas en derecho». La segunda trata estos delitos y la tercera ofrece soluciones o 'tácticas de combate' para eliminar el problema antes de que suceda.

«Fui autocrítico mientras estuve en el Ayuntamiento de Vitoria, pero ahora veo el Derecho con otra perspectiva y creo que las instituciones pueden hacer más contra la corrupción», apunta Lazcoz. Un ejemplo es incluir el estudio de estos delitos de corrupción en el material de las oposiciones. «Los funcionarios aprenden la Ley de Procedimiento Administrativa completa, pero no saben qué es lo que no deben hacer, y también deberían conocerlo», defiende el socialista, quien rechaza la idea de volver a la política. «Me apasiona ser abogado, de haber sabido antes lo bonito que es hubiera dejado el Ayuntamiento en 2011», confiesa.

Efecto disuasorio

Josu Izaguirre, el fiscal jefe de Álava, firma el prólogo del primer libro de Lazcoz. «Esta guía era un trabajo personal, pero la opinión de profesionales como él me animó a dar el paso de publicarlo». El exregidor reconoce que abandonar el Ayuntamiento fue una decisión que le provocó algo de vértigo, pero no se arrepiente de ello. «Los sueldos son estupendos cuando estás en segunda fila política, pero no me gusta ser un jarrón chino. Si otros vitorianos pueden salir adelante y buscar nuevas oportunidades a los cincuenta, mi caso no iba a ser diferente», recuerda.

En su despedida del entorno municipal, Lazcoz aseguró que Vitoria «se encontraba bajo la sospecha de corrupción». Hoy «no haría la misma afirmación, pero aún está por ver la fase de instrucción de la Gürtel que podría estar relacionada con la ciudad», afirma. 'Guía anticorrupción' ya se encuentra en preventa a través de internet y Lazcoz e Izaguirre lo presentarán en la capital alavesa el próximo mes.