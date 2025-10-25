Fuerte despliegue de la Ertzaintza en Vitoria por el Mirandés-Racing que se juega esta noche en Mendizorroza Se ha identificado a algunas personas en el barrio de San Martín, aunque por el momento no se han registrado altercados ni detenciones

Nuria Nuño Sábado, 25 de octubre 2025, 14:36 | Actualizado 14:59h.

Numerosas unidades de antidisturbios de la Ertzaintza están desplegadas este sábado en diversos puntos de Vitoria, desde el barrio de San Martín a las inmediaciones de Mendizorroza o Ariznabarra. Se trata de un dispositivo de carácter «preventivo» activado por el Departamento vasco de Seguridad al objeto de evitar posibles quedadas e incidentes entre aficionados ultras de la capital alavesa e hinchas del Racing de Santander. Se da la circunstancia de que el club cántabro disputa esta noche (21.00 horas) ante el Mirandés la jornada 11 de la Liga Hypermotion en el estadio del Deportivo Alavés. El coliseo albiazul está siendo desde el inicio de la temporada el campo donde los rojillos juegan sus encuentros como locales; un acuerdo de cesión concertado entre ambas entidades debido a las obras de ampliación de Anduva.

Los vecinos de San Martín y quienes este mediodía paseaban por allí se han sorprendido al ver cómo diversas furgonetas de la Ertzaintza llegaban y estacionaban en las inmediaciones del 'skate park' y de la iglesia del barrio, entre otros rincones del vecindario. Poco después, agentes de la Policía autonómica han procedido a identificar y registrar a varias personas que se encontraban en, al menos, dos establecimientos de hostelería de este distrito de la capital alavesa.

Por el momento, no se han registrado «ni altercados ni detenciones», indica a EL CORREO un portavoz del Departamento vasco de Seguridad. Eso sí, el dispositivo permanecerá activo durante toda la jornada.

Incidentes en 2017

En Vitoria todavía se recuerda la batalla campal que en octubre de 2017 protagonizaron «aficionados alaveses» y del conjunto cántabro en el barrio de Adurza, en concreto, en la rotonda de Olárizu. Una riña tumultuaria y agresiones que terminaron con cuatro seguidores del Racing de Santander heridos. Los hinchas tomaron parte en una pelea en la que fueron identificadas hasta 49 personas. En aquella ocasión un autobús de seguidores del conjunto cántabro, que acudían a un duelo de Segunda B ante el Vitoria en el campo de Olaranbe, fue enviado de vuelta a casa tras los incidentes.

La pelea se inició cuando uno de los colectivos, que esperaba en la terraza de un bar de la zona, observó la presencia de otros seguidores radicales, momento en que comenzó el lanzamiento de botellas, sillas y mesas. Durante aquellos incidentes, que pudieron deberse a una quedada previa, los participantes arrojaron sillas y mesas de la terraza de un restaurante y también se produjeron otros destrozos en el mobiliario urbano.