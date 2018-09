Los frontones de Mendizorroza reabren este sábado con un servicio limitado a 300 usuarios Aficionados en un partido de mano en el Ogueta. / Rafa Gutiérrez Los deportistas ya pueden reservar hora y cancha, pero los quince cursillos municipales se retomarán más adelante JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ VIGURI Viernes, 14 septiembre 2018, 20:07

Los frontones de Mendizorroza reanudan este sábado su actividad con la reapertura de la instalación municipal por la mañana después de un mes cerrada por razones de seguridad. Bien temprano, a las ocho horas, las puertas acristaladas del complejo Beti Jai se habrán reabierto para franquear el acceso a los usuarios más madrugadores. El Ayuntamiento cuenta con la autorización de los técnicos para recuperar un servicio cuya interrupción, sin advertencia previa, en mitad del mes de agosto, provocó quejas y malestar de federaciones, clubes, abonados y público.

En realidad, la reanudación de la actividad en los frontones este sábado llega con límite de aforo. Según se ha establecido, no más de 300 personas podrán estar en su interior a la vez entre empleados, deportistas y espectadores. Será un uso del recinto condicionado, que impedirá, por ejemplo, la disputa de un partido de mano profesional en el Ogueta, pero «suficiente para atender la demanda», sostienen fuentes municipales.

«De hecho, en el día a día no se supera ese número de personas al mismo tiempo», se argumenta desde el Servicio de Deporte para dar por buena la reapertura parcial del Beti Jai. «La afluencia solo se dispara cuando hay un gran evento». Y este no será posible mientras no se establezcan las normas de seguridad a través de un plan de autoprotección en el que se trabaja para ampliar el acceso al recinto. A pleno rendimiento, con todos los graderíos repletos, el aforo es de 5.524 personas.

Las federaciones, el lunes

Los abonados a las instalaciones deportivas municipales son los primeros beneficiados por la reapertura de Mendizorroza. De hecho, desde este viernes por la tarde ya se puede acceder a la web del Ayuntamiento para reservar hora y cancha en cualquiera de los canchas que ofrece el Beti Jai, los frontones propiamente dichos, así como las pistas de squash y otros equipamientos. La entrada de las federaciones y clubes que tienen en el complejo el centro de su actividad deportiva queda para el lunes. La de pelota copa los seis frontones, el Ogueta, el Olave, el trinquete Maitena y los tres auxiliares. Sus responsables tienen ahora que retocar el planillo de entrenamientos y partidos.

En cambio, los usuarios de los quince cursillos que se desarrollan en las instalaciones, gimnasio incluido, tendrán que esperar. Su vuelta se demorará un tiempo, seguramente hasta el segundo trimestre del curso. Muchos de ellos han sido recolocados en centros cívicos o derivados a otros recintos municipales, aunque también los hay que directamente han perdido la programación. El Ayuntamiento sostiene que, dadas las circunstancias, reorganizar ahora todo el plan traería más inconvenientes que ventajas hasta para los propios usuarios.

La concejalía de Deportes espera tener listo la semana próxima el plan de seguridad que abra el abanico de uso de Mendizorroza. Después tendrá que definir la gran obra de reforma del complejo para ajustarse a la nueva normativa contra incendios.