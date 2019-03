Frida Kahlo, Hermione y 'Las nietas de las brujas'. Los mensajes de la huelga en Vitoria En las pancartas que han portado las manifestantes se proclaman reivindicativos juegos de palabras y referencias a conocidas féminas, reales o de ficción SAIOA ECHEAZARRA Viernes, 8 marzo 2019, 14:29

'Soy del tipo de mujer que si quiero la luna me la bajo yo solita'. Esta cita de Frida Kahlo forma parte de los diversos mensajes exhibidos en pancartas durante la marcha 'morada' que ha recorrido las calles del centro de la capital alavesa este viernes con motivo de la huelga feminista del 8-M. Otras referencias aluden a filmes o la literatura. Algunas incluso con formato de particular 'spoiler', como la frase 'Sin Hermione, Harry habría muerto en el primer libro' que ha mostrado otra manifestante.

'Disculpe hombrecito, nos están asesinando', es la frase de la pancarta que sujeta Blancanieves en otro de los carteles de la kalejira. 'Mi sueño eterno no es tu decisión', señala a través de un bocadillo de cómic otra de las conocidas princesas Disney en otro de los 'Somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar', reza el singular lema de otra cartulina en manos de los grupos de mujeres que se han echado a las calles de Vitoria. La colección de proclamas es de lo más variada: 'El patriarcado me da patriarcadas', 'No se trata de tener derechos iguales, sino de igual derecho a ser diferentes'...