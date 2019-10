Los rifirrafes de la oposición con el Gobierno local de Vitoria

Partido Popular

Leticia Comerón

Leticia Comerón:

«Usted hablaba ayer de pasar de la ciudad verde a la economía verde, Creo que hemos pasado de la ciudad parada a la ciudad atascada. Hay algo peor que no hacer nada, y es hacerlo todo mal».

Gorka Urtaran:

«La crítica constante no es creíble. Si no se hace nada, porque no se hace. Y si se hace, porque se hace de forma improvisada. No la van a tomar en serio».

Leticia Comerón:

«Sigue hablando de proyectos de hace años. Y cualquiera sabe que no hay dinero para llevarlos a cabo»

«De los 137,2 millones que cuestan la terminal de Foronda, la reforma de Mendizorroza, la ampliación del tranvía, el BEI y la reforma del entorno del Memorial de Víctimas, el Ayuntamiento solo paga 19,8 millones».

Leticia Comerón:

«Usted habla de la agenda vitoriana, pero en realidad es su propia agenda, la de sus propios intereses».

Gorka Urtaran:

«Los proyectos y medidas que usted ha mencionado en su 'agenda de los vitorianos' y los que se encuentran en la agenda vitoriana son en esencia los mismos. Si quiere, le cambio el nombre. Pero pasaría a llamarse 'Agenda de los vitorianos y las vitorianas».