Panorámica de la playa de vías en Jundiz. Jesús Andrade

Francia se mete de lleno en la batalla por controlar la Intermodal de Júndiz

VIIA, que desarrolla nuevas autopistas ferroviarias en Europa, pretende pujar por la gestión de la terminal alavesa, a la que también aspira la Diputación

Borja Mallo

Borja Mallo

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:54

La gran carrera por hacerse con la gestión de la renovada Intermodal de Júndiz ya ha comenzado. Recientemente fue la Diputación de Álava la que ... anunció que se iba a presentar al concurso para hacerse con el control de esta infraestructura clave en el transporte de mercancías en tren, pero ese camino no será llano para el Ejecutivo foral. Según ha podido saber EL CORREO, al menos dos competidores, uno de origen francés (VIIA) y otro asociado a un gran puerto de España, han mostrado ya su interés por conocer las condiciones necesarias para gestionar la terminal, que es la puerta de acceso al corredor Atlántico. Y todo hace indicar que el número de aspirantes no se quedará en tres, pues la infraestructura alavesa cuenta con un potencial enorme como conector de autopistas ferroviarias para la logística.

