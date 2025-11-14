Francia se mete de lleno en la batalla por controlar la Intermodal de Júndiz

La gran carrera por hacerse con la gestión de la renovada Intermodal de Júndiz ya ha comenzado. Recientemente fue la Diputación de Álava la que ... anunció que se iba a presentar al concurso para hacerse con el control de esta infraestructura clave en el transporte de mercancías en tren, pero ese camino no será llano para el Ejecutivo foral. Según ha podido saber EL CORREO, al menos dos competidores, uno de origen francés (VIIA) y otro asociado a un gran puerto de España, han mostrado ya su interés por conocer las condiciones necesarias para gestionar la terminal, que es la puerta de acceso al corredor Atlántico. Y todo hace indicar que el número de aspirantes no se quedará en tres, pues la infraestructura alavesa cuenta con un potencial enorme como conector de autopistas ferroviarias para la logística.

La Diputación se ha marcado como objetivo el control de la Intermodal de Júndiz y lleva semanas trabajando de cara a estar preparada para el momento en el que la empresa pública Adif publique los pliegos para lanzar el concurso, que se espera estén disponibles antes de que finalice el año. Sin ir más lejos, responsables del Departamento de Promoción Económica que lidera Saray Zárate (PNV), con la propia diputada a la cabeza, han estado esta misma semana en Madrid en una reunión con miembros del administrador de infraestructuras ferroviarias.

Pero desde el Palacio de la Provincia no se trabaja en una candidatura en solitario, sino que se pretende incluir en la misma a actores relevantes de la sociedad alavesa. Y falta por determinar si la propuesta también irá de la mano de quien controla en estos momentos Júndiz: Sibport. Esta sociedad agrupa los intereses de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Noatum y Transitia.

El potencial de Álava como puerta de acceso al corredor Atlántico ha despertado ya el interés de varios operadores

En este sentido, la posible presencia del Puerto de Bilbao sería muy relevante, pues esta entidad, que controla las terminales de Pancorbo y Arasur, ya ha expresado en muchas ocasiones su deseo de seguir teniendo presencia en la infraestructura alavesa.

Pero sobre la mesa está ya el interés mostrado por la francesa VIIA. Se trata de una filial dedicada a las autopistas ferroviarias perteneciente a Rail Logistics Europe, el principal centro logístico ferroviario de su país y el segundo en Europa, con terminales en Calais, Le Boulou, Mâcon, Bourgneuf, Sète (todas en Francia), Dudelange (Luxemburgo),Orbassano (Italia) y ospitalet de Llobregat (España).

De la misma manera, una tercera vía ya abierta está asociada a un gran puerto español del Mediterráneo. Y Renfe o Maersk, que ya apostaron por Júndiz en 2018, podrían sumarse también a la puja. Un interés enorme en una terminal que ha cumplimentado solo la primera fase de un plan para invertir 100 millones vinculados a la autopista ferroviaria. Una vez esté todo listo, el territorio podrá gestionar hasta diez trenes al día por su autopista y mover hasta 190.000 contenedores al año.