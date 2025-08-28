Las fotografías de migrantes en Vitoria que cuentan que «la irregularidad es violencia»

La exposición fotográfica 'La irregularidad es violencia múltiple y descentralizada' ha aterrizado hoy jueves en el centro cívico Iparralde, donde podrá disfrutarse hasta el 5 ... de septiembre. Esta muestra de la mano de la asociación Emigrad@s Sin Fronteras recoge las historias de seis mujeres migrantes en situación irregular de distintos paises de Latinoamérica y África, queriendo evidenciar la violencia y la violación de derechos humanos y laborales que se ejercen sobre estas personas que trabajan de los cuidados y del hogar en el territorio vasco.

«Nos convoca una causa que es urgente y colectiva: la dignidad, la memoria y la justicia social», ha explicado Luz Ángel Burbano, técnica de la asociación, durante la inauguración de la exposición. Burbano ha descrito la muestra como una «ventana abierta a realidades silenciadas» en la que se cuentan historias «marcadas por la migración, la irregularidad administrativa, la precariedad y el racismo», pero que también son relatos de «valentía, resiliencia y de dignidad».

Entre ellas se encuentra la historia de Katerina Ocampo, que lleva 16 años viviendo en España tras emigrar con su padre y su hermano cuando tan solo tenía 17 años. «Su historia estaba predestinada», ha relatado Burbano, «y heredó los trabajos de limpieza de su madre y su abuela». Pero Katerina tenía «un sueño», por lo que estudió administración. Aún así, no encontró trabajo en su área de formación pese a tener los papeles en regla. «El estigma y la precariedad persistieron, porque el racismo y el clasismo no se detienen con tener documentación», ha recalcado la técnica de la asociación.

Violencia estructural

Historias como la de esta joven sirven para «mostrar la verdad incómoda que sufren miles de mujeres migrantes en situación administrativa irregular», ha explicado Burbano sobre el objetivo de la exposición. «Son mujeres que sostienen la vida en casas ajenas mientras sus propios derechos son vulnerados», un tipo de violencia, ha añadido, que no es «casual», si no «estructural y está descentralizada, ocurriendo en muchas formas y lugares todos los días».

A la inauguración ha acudido el concejal de Convivencia y Diversidad Pascual Borja, quien ha recalcado durante el recorrido por las distintas fotografías que «todo el mundo viene aquí con la intención de tener una vida mejor» y ha añadido que se trata de una situación de «urgencia» y que hay que «transformar las políticas que sean necesarias para que la vida de esta gente sea lo mejor posible».

Esta muestra fotográfica comenzó en el año 2020 cuando Emigr@das Sin Fronteras iniciaron un trabajo de acompañamiento a mujeres del hogar que «no se encontraban organizadas» y es parte del proyecto 'Visibilizando las violencias contra las mujeres inmigrantes en situación administrativa irregular, trabajadoras de los cuidados y del hogar en municipios de comunidades autonómicas de Euskadi, Cantabria y La Rioja'.