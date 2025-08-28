El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las fotografias cuentan la historia de seis mujeres migrantes. E. C.

Las fotografías de migrantes en Vitoria que cuentan que «la irregularidad es violencia»

La exposición de la asociación Emigrad@s Sin Fronteras estará disponible en el centro cívico Iparralde hasta el 5 de septiembre

Ania Ibañez

Jueves, 28 de agosto 2025, 12:51

La exposición fotográfica 'La irregularidad es violencia múltiple y descentralizada' ha aterrizado hoy jueves en el centro cívico Iparralde, donde podrá disfrutarse hasta el 5 ... de septiembre. Esta muestra de la mano de la asociación Emigrad@s Sin Fronteras recoge las historias de seis mujeres migrantes en situación irregular de distintos paises de Latinoamérica y África, queriendo evidenciar la violencia y la violación de derechos humanos y laborales que se ejercen sobre estas personas que trabajan de los cuidados y del hogar en el territorio vasco.

