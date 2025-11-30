Foronda espera cerrar otro año histórico con más de 300.000 viajeros

El aeropuerto de Foronda se asoma a un cierre de ejercicio que, una vez más, se prevé histórico en materia de pasaje. En estas últimas ... semanas de 2025 se combinan dos factores que contribuirán a elevar el dato anual de usuarios por encima de los 300.000, lo que batiría el récord más alto alcanzado en la trayectoria de la instalación (rozó los 310.000 en 2023). Por un lado está la ampliación del cartel de destinos regulares a un total de seis tras la incorporación a inicios de noviembre de los vuelos a Madrid y Barcelona. Estas rutas, operadas por la compañía Volotea, se han sumado a los otros cuatro vuelos fijos que se ofertan este invierno en la terminal alavesa –Bérgamo (Italia), Charleroi (Bélgica), Sevilla y Alicante–.

A esto se añade que la terminal alavesa afronta en el arranque de diciembre un aluvión de usuarios por las operaciones programadas para el puente coincidiendo con los festivos por el Día de la Constitución y la Inmaculada Concepción. En total, se prevé que 11.000 pasajeros acudan a las instalaciones del aeródromo vitoriano para tomar aviones que pondrán rumbo a diferentes países.

El ajetreo se notará ya desde la primera jornada del mes. Para mañana están programadas cinco salidas y media docena de llegadas. Para el jueves 4 están previstos los despegues de los primeros chárter, que partirán a Estambul (Turquía) y Katowice (Polonia), que coincidiran con los enlaces habituales a Barajas y El Prat. Mucho más intenso será el viernes 5 , cuando la pista alavesa acogerá una quincena de operaciones. En este caso también habrá expediciones vacacionales organizadas para esta semana, una a Bratislava, capital de Eslovaquia, y otra a la ciudad italiana de Verona. En la jornada siguiente hay prevista una salida a Atenas (Grecia). Ya el domingo se volverá a superar la decena de movimientos de pasaje. Una situación que persistirá el lunes 8, con una intensa operativa conformada por 16 vuelos entre salidas y llegadas.

Entre el jueves y el lunes coincidirán medio centenar de operaciones, lo que pondrá a prueba el la terminal y el parking

Las jornadas con más enlace volverán a poner a prueba la capacidad tanto de la propia terminal de viajeros como del parking del aeropuerto, cuyas 600 plazas suelen completarse en fechas de elevada afluencia. Especialmente cuando se programas vuelos especiales, que despegan con los asientos llenos y atraen a viajeros tanto de Álava como de las provincias limítrofes. Y eso sin contar el impacto que están teniendo las recién estrenadas conexiones a las dos principales capitales españolas, que igualmente están generando un 'efecto llamada' en usuarios locales y también de otras ciudades y comunidades cercanas.

La infraestructura alavesa acumula hasta final del pasado octubre un total de 257.000 viajeros tras registrar el mejor octubre de la historia en pasaje con 31.346 personas, según los últimos datos publicados por Aena. Con estas cifras, y a falta de sumar los datos de los dos meses (noviembre y diciembre) que quedan para concluir el curso, Foronda podría superar con facilidad esos 310.000 usuarios que marcan su techo histórico. Una de las claves más importantes estará en la respuesta que obtengan los enlaces de Volotea, con cuatro frecuencias por semana cada uno. El factor negativo lo marca el recorte de Ryanair, que ha eliminado 2.000 plazas en Vitoria para su programación de invierno en plena pugna con Aena. Ya en los cursos siguientes, el desafío será llegar al medio millón de usuarios.

En tráfico de mercancías, mientras, la terminal alavesa cerró el periodo enero-octubre con 57.692 toneladas de carga aérea, un 2,1% menos que el ejercicio anterior.