Pasajeros se bajan de uno de los vuelos inaugurales de Volotea en Vitoria a principios de mes. Efe

Foronda espera cerrar otro año histórico con más de 300.000 viajeros

El aeropuerto moverá 11.000 usuarios durante el puente festivo, donde coincidirán los seis destinos regulares junto a varios vuelos especiales

Saioa Echeazarra

Saioa Echeazarra

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:07

El aeropuerto de Foronda se asoma a un cierre de ejercicio que, una vez más, se prevé histórico en materia de pasaje. En estas últimas ... semanas de 2025 se combinan dos factores que contribuirán a elevar el dato anual de usuarios por encima de los 300.000, lo que batiría el récord más alto alcanzado en la trayectoria de la instalación (rozó los 310.000 en 2023). Por un lado está la ampliación del cartel de destinos regulares a un total de seis tras la incorporación a inicios de noviembre de los vuelos a Madrid y Barcelona. Estas rutas, operadas por la compañía Volotea, se han sumado a los otros cuatro vuelos fijos que se ofertan este invierno en la terminal alavesa –Bérgamo (Italia), Charleroi (Bélgica), Sevilla y Alicante–.

