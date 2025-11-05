Foronda despega a Madrid y Barcelona con el reto de llegar a los 500.000 viajeros

Nuevo ciclo en el aeropuerto de Vitoria. Foronda asistirá este jueves al despegue de sus nuevos vuelos a Madrid y Barcelona, que conectarán la capital ... alavesa con las dos urbes más importantes de España. Estos nuevos enlaces se operarán cuatro veces por semana cada uno (lunes, jueves, viernes y domingos) de la mano de la compañía Volotea, que debuta en la pista alavesa después de adjudicarse por 5,3 millones de euros el concurso público impulsado por las instituciones alavesas integradas en VIA para relanzar el pasaje en Foronda.

El desafío está puesto en alcanzar los 500.000 pasajeros anuales. Una meta que desde la Diputación alavesa esperan alcanzar con la contribución de estas nuevas rutas, incorporadas en respuesta a las peticiones del empresariado local. También para ofrecer a los viajeros del territorio un puente aéreo a Barajas y El Prat desde el que puedan enlazar con otros aeropuertos internacionales. La incorporación supone «un paso muy importante» hacia ese reto del medio millón de usuarios y «refuerza» el trabajo institucional para impulsar el pasaje en la terminal vitoriana, remarca la titular foral de Desarrollo Económico, Saray Zárate.

Desde la compañía 'low cost' fundada por los creadores de Vueling, confían, de entrada, en cubrir «al menos el 80%» de la oferta de 100.000 asientos al año que desplegarán en la terminal de Foronda. Emplearán una flota compuesta por aviones Airbus A319 y A320 (se prevé utilizar en mayor medida el segundo), con entre 124 y 180 pasajeros. Esta oferta de rutas regulares se ofrece, por ahora, hasta finales del próximo junio, y se retomará en septiembre, según la programación cargada hasta la fecha por la firma.La compañía asturiana no descarta sumar nuevos destinos a su oferta en Vitoria, llegando a plantear Murcia. Por ahora arranca en Vitoria con una agresiva oferta de precios y programas de fidelización de clientes, con vuelos desde apenas 22 euros (que no incluyen otros gastos como la facturación del equipaje) y que rivaliza directamente con el ferrocarril y el autobús de línea.

Estos enlaces tienen el hándicap de que, en general, la mayoría de sus frecuencias parten por la tarde, lo que impide la ida y la vuelta en una sola jornada, algo «fundamental» para las empresas, lamenta la patronal alavesa SEA. Hay algunos vuelos en los que el despegue sí es por la mañana.

Los enlaces a las dos capitales de negocios españolas se suman a un cartel de rutas regulares compuesto por Alicante, Sevilla, Milán y Charleroi (en marzo está previsto que regresen Málaga y Palma), operados por Ryanair. Un programa que lanza 145.000 plazas hasta marzo y con el que el aeropuerto vitoriano tiene fácil cerrar otro ejercicio en máximos a nivel de pasaje, con 300.000 usuarios. Su techo lo marcan el récord de 309.344 registrado en 2023.

Así, Foronda se halla ahora en cotas «históricas» de pasaje que confirman la potencia del aeropuerto y en un momento «crucial» en número de usuarios, viene analizando la institución foral. Tras 45 años de trayectoria, los desafíos de la instalación –que posee una de las pistas más largas y fiables de España– son seguir incrementando sus destinos regulares e incorporar los prometidos vuelos intercontinentales.

La sociedad VIA –integrada por la Diputación Foral de Álava, la Cámara de Comercio e Industria y el Gobierno vasco– han asumido «el objetivo factible» de alcanzar ese medio millón de viajeros, y para ello vienen trabajando desde el pasado año en un nuevo plan estratégico para el aeropuerto alavés, «la hoja de ruta» para los próximos años que también contempla vuelos de largo alcance.