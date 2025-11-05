El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pasajeros en la terminal del aeropuerto de Vitoria, que rozará este año su techo de 310.000 usuarios. i. aizpuru

Foronda despega a Madrid y Barcelona con el reto de llegar a los 500.000 viajeros

Las operaciones que se estrenarán este jueves abren un nuevo ciclo en el aeropuerto, que cerrará otro curso histórico con 300.000 usuarios

Saioa Echeazarra

Saioa Echeazarra

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:48

Nuevo ciclo en el aeropuerto de Vitoria. Foronda asistirá este jueves al despegue de sus nuevos vuelos a Madrid y Barcelona, que conectarán la capital ... alavesa con las dos urbes más importantes de España. Estos nuevos enlaces se operarán cuatro veces por semana cada uno (lunes, jueves, viernes y domingos) de la mano de la compañía Volotea, que debuta en la pista alavesa después de adjudicarse por 5,3 millones de euros el concurso público impulsado por las instituciones alavesas integradas en VIA para relanzar el pasaje en Foronda.

