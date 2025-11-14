Foronda crece hasta los 257.000 pasajeros anuales tras registrar el mejor octubre de su historia El tráfico de mercancías en el aeropuerto de Vitoria cierra el periodo enero-octubre con 57.692 toneladas y una caída del 2,1%

Nuria Nuño Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:08 | Actualizado 12:20h.

Foronda sigue mejorando sus cifras de pasaje. A la espera de comprobar cuál será el impacto de las nuevas conexiones con Madrid y Barcelona, que Volotea inauguró el 6 de noviembre, el aeropuerto de Vitoria ha registrado un total de 257.140 viajeros en los diez primeros meses de este curso; lo que supone un 12,5% más que en el mismo periodo del ejercicio precedente. El último impulso a la estadística se ha materializado gracias a que la terminal alavesa registró el mes pasado un total de 31.346 pasajeros, es decir, un 21,8% más que en el idéntico mes de 2024, lo que le convierte en «el mejor octubre de su historia», tal y como recogen las estadísticas publicadas este viernes por Aena; el gestor aeroportuario dependiente del Gobierno central.

Con estos datos, Foronda encara los dos últimos meses de este 2025 rozando los 260.000 viajeros y con el revulsivo que pueden suponer los nuevos vuelos de Volotea que permanecerán, como mínimo, dos años en el aeropuerto vitoriano. El factor negativo lo marca el recorte de Ryanair, que ha eliminado 2.000 plazas en Vitoria para su programación de invierno en plena pugna con Aena.

En lo que respecta al tráfico de mercancías, la terminal alavesa ha cerrado el periodo enero-octubre con un registro de 57.692 toneladas de carga aérea, un 2,1% menos que en el mismo periodo acumulado de 2024. La infraestructura vitoriana ha manejado 6.372 toneladas de carga aérea, un 0,5 más que en octubre del curso anterior.

Más operaciones

Por su parte, el sumatorio de las operaciones de aterrizaje y despegue ha alcanzado los 12.222 movimientos en estos diez primeros meses, lo que implica una subida del 3% en comparación con el curso pasado. En octubre la operativa alcanzó los 1.257 movimientos; lo que supone una subida del 6,4% respecto al mismo mes del anterior ejercicio.

El Grupo Aena, compuesto por los 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el aeropuerto de Londres-Luton y 17 terminales en Brasil, han cerrado este mes de octubre con 35.099.396 pasajeros, un 4,5% más que en el mismo mes de 2024. Además, gestionaron 295.929 movimientos de aeronaves, un 4,3% más que en 2024; y transportaron 150.175 toneladas de mercancía, un 9,3% más que el año pasado.