Foronda busca un vuelo diario a Madrid y más rutas internacionales para crecer Un operario de tierra guía al avión hacia su estacionamiento en el aeropuerto de Foronda. / Rafa Gutiérrez Air Nostrum y Ryanair reciben la propuesta de operar de forma regular con Barajas ante la inminente apertura 24 horas SALVADOR ARROYO Lunes, 9 julio 2018, 01:26

«Nuestra terminal, no a muy largo plazo, se debería mover en unos ratios próximos a los 500.000 pasajeros». Esta proyección, lanzada por Gregorio Rojo en su discurso de investidura como presidente de la Cámara de Comercio, hace apenas dos semanas, ha dejado descolocado a más de uno. Pero como responsable de la entidad que controla VIA, la sociedad promotora del aeropuerto -en la que participan el Ayuntamiento, la Diputación y el Gobierno vasco-, su mensaje no debe interpretarse a la ligera. De hecho, la perspectiva de un Foronda abierto 24 horas -la autorización está previsto que llegue tras el verano- ha llevado a acelerar la estrategia de captación de nuevas aerolíneas con un doble objetivo: conseguir una conexión diaria con Madrid y abrir una nueva ruta internacional -con el centro y este de Europa- para complementar la oferta actual de Ryanair.

En el primer caso, se confirma un contacto con Air Nostrum, que vuela bajo bandera de Iberia y que en el pasado fue la única compañía que programó al mismo tiempo vuelos regulares a Madrid y Barcelona desde Foronda, además de algunas operaciones a destinos vacacionales. Hasta hace dos meses ha trabajado en el aeropuerto de la Llanada asumiendo la operativa del Imserso a Menorca.

El enlace requiere para se atractivo precios competitivos y un horario conveniente para viajeros por negocios. Cabe recordar que si en 2008 fracasó esta conexión diaria con la capital -y la que también llegó a operar Air Nostrum con Barcelona- fue precisamente porque los billetes eran caros y el horario no permitía despegar por la mañana y regresar a última hora del día.

Air Nostrum no ha sido la única aerolínea tanteada. También se ha llevado la propuesta a las oficinas centrales de Ryanair en Dublín. Fuentes cercanas a la compañía de Michael O'Leary reconocen que la 'conexión Madrid' «nos la piden muchos aeropuertos y sabemos que hay mucha demanda también en Vitoria». Pero no van más allá mientras no se concrete un acuerdo. Es más, oficialmente el pronunciamiento es de manual: «Siempre estamos interesados en nuevas rutas, pero preferimos no comentar».

La líder 'low cost' tiene pendiente habilitar un nuevo enlace en virtud del contrato de promoción suscrito con VIA y al que quedan dos años de vigencia. Palma de Mallorca se apuntó en su día como el último destino del ramillete actual (Milán, Tenerife, Colonia y Sevilla). Madrid no se descarta como posible alternativa. E incluso también se baraja una ampliación del acuerdo. «La posibilidad de que den servicio a Madrid y Barcelona se ha planteado y no se ha dicho que no», aseguran fuentes conocedoras de la negociación.

Centro y Este de Europa

La irlandesa garantizaría al menos la baza del precio, ya que es su filosofía de empresa. Y absorbería a los usuarios alaveses que hoy recurren a la oferta de vuelos con la capital que tiene Loiu, pero también a los que optan por el tren Alvia que opera Renfe desde la estación de la calle Dato. El avión acortaría notablemente el tiempo de desplazamiento para estos últimos (apenas 45 minutos) frente a las tres horas del ferrocarril. Y la competencia más fuerte por tierra, el AVE (una hora y 45 minutos), no llegará hasta al menos 2023.

Madrid con Ryanair abriría la puerta a vuelos transoceánicos gracias su pacto con Air Europa. Y lo mismo sucedería con Air Nostrum, abierta a cualquier enlace con operaciones de Iberia. Otro atractivo a sumar que reforzaría la demanda desde la capital alavesa con el Adolfo Suárez Madrid Barajas.

Pero VIA quiere más pasillos internacionales directos. Además de los que hoy ofrece Ryanair con Milán y Colonia (que pasará a ser estacional y no operará en invierno), el ramillete de aerolíneas que tiene sobre la mesa es amplio. Hay, sin embargo, una opción que gana fuerza: la húngara Wizz Air. En España vuela desde once aeropuertos, entre ellos Santander y Zaragoza -de entidad similar al de Foronda en los que también el gran peso lo lleva Ryanair-. Garantizaría operaciones con países de centro y este de Europa, aunque la lista de destinos incluye prácticamente todo el continente (llega por ejemplo a Noruega, Grecia o Reino Unido). Su virtud también es el billete asequible. La mejor baza que puede jugar Vitoria para «complementarse con Bilbao».