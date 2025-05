Foronda aguanta el tipo ante la llegada masiva de hinchas para la final de la Europa League

Ania Ibañez Miércoles, 21 de mayo 2025, 14:01 | Actualizado 14:50h. Comenta Compartir

Eran las ocho de la mañana de este miércoles cuando el personal del aeropuerto de Vitoria ya se preparaba para recibir a los primeros hinchas del Tottenham, que aterrizaban desde Londres para viajar a Bilbao a disfrutar de la gran final de la Europa League contra el Manchester United. Los vuelos dejaban respirar a los trabajadores al llegar escalonados cada 45 minutos, con tan solo dos de ellos tomando tierra a la par y obligando a la terminal a abrir una salida alternativa para los viajeros. La presencia policial era evidente, con operativos especiales de la Ertzaintza y de la Guardia Civil paseándose por los pasillos del aeródromo alavés para ir organizando a los grupos que salían tras recoger sus maletas.

Los primeros forofos del fútbol que hoy han llegado a Vitoria se colaban en un vuelo procedente de Alicante. Han hecho escala allí al no encontrar vuelos directos para Euskadi. «Después del partido nos vamos en un vuelo a París y de ahí de vuelta a Londres», explicaba un fan de los 'Spurs' al salir de la terminal alavesa. Los viajeros locales se extrañaban por el despliegue de seguridad en el aeropuerto. «En el vuelo se han portado muy bien», decían sobre los hinchas un grupo procedente de Murcia, que visitaban Vitoria por primera vez, «pero hemos escogido un mal día para viajar porque ahora va a ser imposible encontrar un taxi», se lamentaban.

«Desayuno de campeones»

La gran mayoría de hinchas del Tottenhamtenían contratados viajes organizados, con más de trece autobuses esperándoles en Foronda para llevarles directamente a la 'fan zone' de Bilbao. Allí les esperaba una tarde de «cerveza y algunas tapas», contaban antes de subirse a los autocares. Algunos de ellos adelantaban el tardeo haciendo una parada en la cafetería del aeropuerto de Foronda para comprar cerveza. «¡Muy buena la cerveza española!», gritaba uno de ellos mientras apuraba la bebida antes de subir al bus, ya que el conductor les había denegado la entrada. Otro se comía un cruasán al tiempo que bebía cerveza: «el desayuno de los campeones», ironizaba.

«Estos se piensan que no me doy cuenta», se quejaba uno de los conductores al ver cómo varios hinchas del Tottenham se escondían, con poco disimulo, los vasos de plástico bajo la chaqueta. «Y eso que ahora van serenos», añadía mientras cargaba el autocar. «A ver cómo nos los encontramos a la vuelta». Y es que, en el caso de dos de las empresas de viajes organizados, los forofos no hacían noche en Euskadi. Tras el partido van a recogerles para llevarles de vuelta a Foronda; desde donde despegarán a las tres de la madrugada. «Ha sido imposible encontrar hoteles para todos», explicaba uno de los organizadores mientras guiaba a los hinchas hacia su autocar.

El caos ha comenzado con la llegada de un vuelo a las 9.40 horas con forofos tanto del Tottenham como del Manchester United que han viajado por su cuenta. Al tratarse de un vuelo charter, el autobús de línea que conecta el aeropuerto con la ciudad no estaba funcionando y todos los turistas se han agolpado a la salida de la terminal para intentar coger un taxi. Viajes a Bilbao, Lekeitio, Escoriaza... Los británicos intentaban explicar a los conductores a través de sus teléfonos móviles cuál era su destino, aceptando los precios de más de 100 euros con resignación.

Ambiente tranquilo

El dispositivo de la Ertzaintza ha tenido que concentrarse en la parada de taxis para gestionar su salida y su llegada. Han conseguido ordenar a los hinchas en una fila para que fueran subiéndose a los vehículos por grupos, en muchas ocasiones, compuestos por desconocidos que compartían destino. Muchos de ellos viajaban a la estación de autobuses para alquilar un coche privado, otros se alojaban en hoteles locales. Poco a poco, y con una constante salida y llegada de vehículos, la larga cola de hinchas ha ido menguando hasta desaparecer por completo.

El ambiente se ha mantenido tranquilo en todo momento. La marea de aficionados era mayoritariamente de camisetas blancas, con algún que otro cántico en apoyo al Tottenham, abrazos y ánimos. «¡Este trofeo nos lo llevamos a casa!», animaba un grupo desde la cola para coger un taxi, mientras que otros lamentaban la falta de bancos para poder descansar durante la espera. Y es que los viajes organizados han dirigido a los fans del Manchester United a Santander, evitando así posibles conflictos en los vuelos y en los aeropuertos. Los pocos seguidores de los 'red devils' que han aterrizado en Vitoria han mantenido un perfil bajo, con pocas camisetas a la vista.