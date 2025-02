«Habrá que dar un formato más sencillo al festival de teatro»

Marta Peciña Domingo, 10 de mayo 2020, 00:27 Comenta Compartir

La alcaldesa de Asparrena, Txelo Auzmendi, transmite calma en medio de una situación convulsa que obliga a tomar decisiones continuamente en el Ayuntamiento sin conocer muy bien cuál es el camino que hay que recorrer.

- Asparrena tiene siete personas infectadas. Casi un alivio.

- Aquí la crisis no ha golpeado tan fuerte como en otros sitios y eso que no están contabilizadas las personas infectadas en la residencia, que no están en el pueblo aunque son de aquí. También hemos tenido una persona fallecida.

- Ustedes fueron muy críticos con la gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio.

- Nos preocupan los servicios sociales. Una de las usuarias me dijo que estaba preocupada porque no podía prescindir de ese apoyo, pero la trabajadora que iba a su casa pasaba antes por cinco viviendas y no tenía equipos de protección. Mandé una carta al diputado Emilio Sola preguntando por la situación real, pero no me contestó. Al día siguiente nos llegaron mascarillas de Eudel, pero duraron muy poquito y hubo una reacción voluntaria de gente del pueblo que donó guantes y mascarillas. Hicimos pequeños lotes para las familias y los enviamos a las casas. Los servicios sociales nos parecen básicos porque si hablamos de despoblamiento, son el primer eslabón para mantener a las personas en su casa. Es lo mejor y más barato.

- Y usted, ¿ha tenido cerca del coronavirus?

- He tenido un familiar infectado en Gasteiz, pero no hubo que ingresarlo. En casa tengo a dos personas de riesgo. Una de ellas mi ama, con 97 años y que está muy bien, pero ha pasado un poco de miedo.

- ¿Utiliza guantes y mascarilla?

- Los guantes, muchísimo. Además me lavo las manos y uso el gel de alcohol, así que a las noches me tengo que dar crema a manta. La mascarilla la uso menos porque me molesta con las gafas, pero si tengo que salir al ambulatorio por ejemplo, me la pongo. Ahora, muchas reuniones son telemáticas.

- ¿Cómo se plantea el verano?

- Nuestro lema es adaptarnos y no queremos que la cultura sea la pagana de esta crisis. Así que buscaremos un formato más sencillo para el festival de teatro, con imaginación y empeño. También habrá fiesta el día de San Pedro, seguro, y estamos limpiando las piscinas por si se pueden abrir más adelante.

- ¿Cómo cree que va a afectar esta situación a su municipio?

- Tenemos que revisar los presupuestos, pero tenemos que adaptarnos y mantener los contratos. Estamos haciendo un diagnóstico de la situación. Hemos mandado cartas a las empresas y a los autónomos para ver cuántas personas han ido al ERTE. También hemos pedido al trabajador social que nos vaya pasando las personas que solicitan ayudas, aunque eso igual lo empezamos a ver más adelante.

- ¿Cuáles serán sus prioridades este año?

- En inversiones vamos a priorizar lo que estaba previsto relacionado con el medio ambiente. Haremos la envolvente térmica de la escuela, para la que tenemos subvención y pondremos placas solares en la depuradora. Estamos contando con la oposición para lo que tenemos que hacer.

- ¿Y qué aparcará?

- Tenemos intención de hacer un proyecto para decidir el destino del polideportivo viejo e incluso una cubierta en alguna zona céntrica, pero eso igual puede esperar.

«La tierra es una medicina. Debemos reflexionar sobre eso» Txelo Auzmendi, como otros muchos residentes en Álava, ha pasado el confinamiento en su casa, rodeada de naturaleza. Algo que le ha hecho ver «la importancia de reflexionar acerca de lo que supone tener un poco de tierra al lado, una huerta. Es el contacto con la tierra. Creo que eso es medicina», explica. En las zonas rurales «tener una huerta, un jardín, ver el monte y respirar aire puro» ha ayudado a sobrellevar el confinamiento en mejores condiciones.