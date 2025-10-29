La Fiscalía archiva la agresión sexual de dos alumnas de 12 años a una niña de 6 en Vitoria

La Fiscalía de Menores ha archivado a última hora de esta mañana de miércoles el expediente sobre la presunta agresión sexual de dos alumnas de ... 12 años a una niña de sólo 6, también matriculada en el mismo colegio público de Vitoria, caso adelantado por EL CORREO. Según confirman fuentes judiciales, entre esta tarde y mañana jueves, la Diputación de Álava recibirá la confirmación de esta clausura, fundamentada en la «inimputabilidad» de las dos supuestas implicadas.

El protocolo vigente marca que la administración foral coja el testigo en este tipo de casos. Como entidad de protección del menor, esta institución abrirá un informe específico para valorar «la situación sociofamiliar» de estas adolescentes. A partir de ahí, técnicos especializados decidirán si deben proponer alguna medida disciplinaria, educativa o un plan de apoyo «en el supuesto de que sea necesario».

Lo que queda claro es que, con este movimiento obligado del Ministerio Público, se cierra la vía judicial para este asunto, que ha causado conmoción en buena parte de la sociedad alavesa por la edad de las implicadas. En España, la edad mínima para abrir un proceso legal son los 14 años.

Respecto a las supuestas atacantes, les espera algún castigo menor. El entorno de la víctima, no obstante, podría solicitar alguna indemnización económica, tanto a los padres de estas dos adolescentes como al Gobierno vasco, en concepto de responsable civil subsidiario al producirse los altercados en sus instalaciones y en horario lectivo.

Por la declaración de la víctima, se cree que las dos estudiantes de 12 años pudieron agredir hasta en tres ocasiones a la pequeña. Esos ataques sexuales tuvieron lugar en las instalaciones del colegio público que comparten en la capital alavesa. Al parecer, aprovecharon los recreos o los horarios de comida para llevarse a lugares apartados a la víctima, quien reveló los hechos a su madre a principios de este mes. Desde entonces, su carácter habría cambiado, encerrándose en sí misma, revelan fuentes conocedoras de la investigación.

Protocolo de Educación

La madre acudió a Urgencias de Txagorritxu la noche del 4 de octubre, desde donde advirtieron al juzgado de guardia. El lunes 6, la Fiscalía de Menores asumió la investigación judicial, mientras que la familia dio parte el colegio donde cursa estudios esta niña.

Una portavoz autoritzada del Departamento de Educación del Gobierno vasco ha explicado a este periódico que han activado «el protocolo» específico para esta clase de situaciones. Tanto con la víctima como con sus presuntas agresoras.

En todo caso, para las dos chicas de 12 años únicamente les podría aguardar medidas sancionadoras. Generalmente, técnicos especializados someten a un seguimiento a las afectadas para, por último, determinar si precisan de apoyos de nivel «socioeducativo, psicosocial o de los servicios sociales».