Palacio de la Provincia, sede principal de la Diputación de Álava. Igor Martín

Delitos sexuales

La Fiscalía archiva la agresión sexual de dos alumnas de 12 años a una niña de 6 en Vitoria

Cierra el caso por la «inimputabilidad» de las sospechosas. La Diputación recibirá hoy miércoles, o mañana, el expediente para estudiar alguna medida sancionadora a las sospechosas

David González

David González

Miércoles, 29 de octubre 2025, 16:26

Comenta

La Fiscalía de Menores ha archivado a última hora de esta mañana de miércoles el expediente sobre la presunta agresión sexual de dos alumnas de ... 12 años a una niña de sólo 6, también matriculada en el mismo colegio público de Vitoria, caso adelantado por EL CORREO. Según confirman fuentes judiciales, entre esta tarde y mañana jueves, la Diputación de Álava recibirá la confirmación de esta clausura, fundamentada en la «inimputabilidad» de las dos supuestas implicadas.

