La fiscal de violencia de género de Álava, premio Menina 2025 La Delegación del Gobierno distingue a Camino Méndez, al Ayuntamiento de Lasarte y a los psicólogos de Bizkaia en la antesala del 25-N

E. C. Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:47

La fiscal especializada en violencia de género en Álava. Camino Méndez, el Ayuntamiento de Lasarte-Oria y el Colegio de Psicología de Bizkaia reciben este año los Reconocimientos Menina 2025 que otorga la Delegación del País Vasco con motivo del 25-N (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer) para destacar y apoyar la labor de instituciones, asociaciones y personas en la lucha contra las agresiones machistas.

La entrega de estos premios Menina tendrá lugar el miércoles 19 de noviembre en el Aquarium de San Sebastián en una ceremonia que supondrá el colofón a la campaña de concienciación 'Otoño Morado' desarrollada por la Delegación y que ha incluido la proyección de dos cortometrajes producidos y dirigidos por Mabel Lozano en Bilbao, las ponencias ofrecidas por la periodista Macarena Baena en los campus de Deusto de Bilbao y San Sebastián, una mesa redonda sobre la trata de mujeres y niñas en Vitoria así como la exposición al aire libre 'Crecer con miedo' que se puede visitar desde el lunes en el Paseo Fray Francisco de Vitoria.

La delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia, se muestra «encantada de reconocer y agradecer el trabajo de los premiados para combatir la desigualdad y la violencia de género y por su lucha por la dignidad de las mujeres». Garmendia explica que estos Reconocimientos Menina «suponen la visibilización por parte del Ministerio de Igualdad de un trabajo fundamental para erradicar esta lacra contra las mujeres».

Con su labor, los premiados, «nos invitan a recuperar la confianza en lo mejor del ser humano: en su capacidad de empatía, de entrega y de compromiso con los demás».