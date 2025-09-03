Entre las fiestas del Lakua y de poteo por el centro

El pianista del Gran Hotel Lakua, Fredi García, ha enganchado a los protagonistas del FesTVal que estos días se pasean por Vitoria. Los responsables ... del hotel también montan una discoteca paralela a los recitales más clasicones de Fredi, pero el famoseo suele acabar la noche alrededor de su banqueta, pidiéndole al músico hasta 35 veces (sin exagerar) 'Un beso y una flor' de Nino Bravo, 'Con Dinero y Sin Dinero' y otros clásicos infalibles como 'Mi Gran Noche', de Rafael, o 'No Puedo Vivir Sin Ti', de Coque Malla.

La noche del lunes, antes de su estreno, Fredi se fue ambientando en el Círculo Vitoriano rodeado de amigos como el actor Gorka Aguinagalde o la hostelera Silvia Tobalina. Por allí también estaban las presentadoras Sandra Barneda y Nagore Robles, demostrando que la amistad puede existir después de una ruptura. Y de su cordialidad quizás deberían aprender Marta Peñate y Oriana Marzoli, que por sus rencillas sin resolver del pasado tuvieron que ser separadas durante la cena.

En cuanto a ayer... algunos rostros de ETB como Unai Iparraguirre, Klaudio Landa (premio Joan Ramón Mainat 2025), Ilaski Serrano y Gabriela Uriarte se fueron el mediodía de poteo por Sancho El Sabio. Anne Igartiburu, que vuelve a la cadena pública vasca, se ausentó rápido del encuentro porque un coche le esperaba en la puerta del Europa para llegar al entrentamiento de fútbol de su hija, Noa Yebra, en Madrid.

Las anécdotas El futbolista Joaquín se olvidó su camiseta del Betis en Vitoria y Manu Tenorio tocó el piano en el hotel

El que también se fue rápido del sarao fue Joaquín, el exfutbolista del Betis que anunció junto a su mujer Susana Saborido una nueva temporada de 'Emparejados'. Por la noche tenía que continuar con la promoción en 'El Hormiguero' de Pablo Motos y como ya se sabe que las prisas nunca son buenas compañeras se acabó dejando una de sus camisetas béticas en una cinta de correr del hotel.

Con Aless Gibaja y Bárbara Rey

Allí pasaron por chapa y pintura los actores de la serie dirigida por Óscar Pedraza, los 'Zoomers', Biel Rossell, Berta Castañé, Adrián Luque, Joao Bettencourt o Rubén Fernández. También Itziar Atzienza, conocida por sus papeles en 'Vaya Semanita' o la serie 'Desaparecido', que se ha colocado en las últimas semanas en los primeros puestos de lo más visto de Netflix.

La intérprete, con raíces vascas, eligió por cierto para su puesta de largo en la capital alavesa un diseño de una firma vasca emergente, Noventa Grados, de Marcial Muñoz. Estilo y comodidad para un picoteo posterior en el Toloño y el karaoke del Down Street.

Con sus mejores 'outfits' también se lucieron los concursantes de 'Bailando Con las Estrellas'; un 'cast' de lo más variopinto formado por Bárbara Rey, Manu Tenorio (que se puso antes a las teclas del piano en el Lakua), Pelayo Díaz, Aless Gibaja, Tania Medina, Nona Sobo o la cantante Nerea.