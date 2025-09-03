El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los periodistas de ETB, Manu Tenorio, Itziar Atienza, Gorka Aguinagalde, Silvia Tobalina, Fredi García y la camiseta olvidada de Joaquín en el Gran Hotel Lakua. E. C.
El 'Backstage' del FesTVal

Entre las fiestas del Lakua y de poteo por el centro

Klaudio Landa y los compañeros de ETB tomaron el aperitivo en Sancho El Sabio mientras los 'Zoomers' se relajaron en el Down Street

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:22

El pianista del Gran Hotel Lakua, Fredi García, ha enganchado a los protagonistas del FesTVal que estos días se pasean por Vitoria. Los responsables ... del hotel también montan una discoteca paralela a los recitales más clasicones de Fredi, pero el famoseo suele acabar la noche alrededor de su banqueta, pidiéndole al músico hasta 35 veces (sin exagerar) 'Un beso y una flor' de Nino Bravo, 'Con Dinero y Sin Dinero' y otros clásicos infalibles como 'Mi Gran Noche', de Rafael, o 'No Puedo Vivir Sin Ti', de Coque Malla.

