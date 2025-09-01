El FesTVal anima el inicio de curso en hoteles y restaurantes con su «millar» de participantes

Presentadores, actores, 'influencers', humoristas, guionistas, directivos de cadenas... y también periodistas y fotógrafos de 70 medios nacionales acreditados. Vitoria se convierte esta semana en la ... capital nacional de la televisión durante la XVII edición del FesTVal, que a lo largo de sus seis días de duración atraerá a «cerca de un millar» de invitados. La gran mayoría llega de fuera de Euskadi y se quedará aquí más de una noche, lo que animará hoteles, bares, restaurantes y discotecas locales en este inicio de curso que llega después de un verano «muy bueno».

La cita catódica que arranca hoy y de la que EL CORREO es medio oficial llegará a ocupar por completo las 120 habitaciones del Gran Hotel Lakua el fin de semana, cuando se celebra la gala de clausura. Además entre hoy y el viernes están reservadas un número importante de camas en este alojamiento, «casi la mitad cada día», deslizan desde la organización. Lakua será un año más el hotel oficial, pero el resto también se beneficia en mayor o menor medida de este evento que se celebrará de manera íntegra en el Palacio Europa debido a las obras en el Teatro Principal.

Por cercanía, en el hotel B&B General Álava –a escasos metros del Europa– tienen una ocupación bastante elevada esta semana. «Unas cincuenta o sesenta habitaciones cada jornada», explican portavoces del FesTVal. Allí se alojará buena parte de la prensa y televisiones acreditadas. En el caso del apartahotel Líbere, también en la Avenida de Gasteiz, «estimamos llegar a un 92%» de habitaciones ocupadas esta semana, traslada Marina Ugena del departamento de Comunicación.

«Es un evento que tiene mucho impacto, lo notamos porque siempre recibimos pernoctaciones de participantes en los programas o premiados», celebra Gema Guillerna, directora del hotel NH Canciller Ayala, que valora los meses de julio y agosto como «muy buenos». Más allá de esta semana, Guillerna pone el foco en el impacto del FesTVal a largo plazo. «Es un escaparate estupendo para que se nos vea y se nos nombre a nivel nacional. Una cita con gran repercusión». Un punto de vista que comparte Iván Saldaña, responsable de varios alojamientos turísticos en la ciudad. «Desde mañana hasta el sábado tenemos varios grupos de diferentes cadenas alojados», comparte sobre los apartamentos Irenaz, Diván y el hotel Hito. «Es una semana en la que Vitoria entra en los hogares de todo el país y aporta mucha visibilidad a la ciudad», agrega. La cita televisiva llega después de una ocupación estival que en su caso ha rondado «el 90%» con unas fiestas de La Blanca de por medio «fabulosas».

Una semana «movida»

Desde el Kora Green City, en la plaza del Renacimiento, trasladan que también para ellos esta que arranca será una buena semana. «Las 180 habitaciones que tenemos están casi al completo todos los días», detallan desde recepción.

Quienes estos días vienen a presentar programas, a recibir premios o a trabajar a la capital alavesa duermen en la ciudad pero también desayunan, comen y cenan en la hostelería local. «Sobre todo en la zona del Europa y Sancho el Sabio se va a trabajar muy bien, como ya ocurrió el año pasado», pronostica Juan Carlos Antolín, al frente de SEA Hostelería. «Empezaremos septiembre con una semana bastante movida y eso siempre se agradece».

¿Afectará de manera negativa a los bares del centro el hecho de que toda la programación se concentre en el Palacio Europa? Antolín cree que no tanto porque los asistentes conocen la oferta hostelera de la ciudad de años anteriores y suelen repetir en sus sitios de confianza. A esto hay que sumar que las cadenas organizan encuentros con la prensa y fiestas en diferentes establecimientos de la ciudad. Por ejemplo, Movistar+ celebrará una cena en el restaurante Ikea y Mediaset hará su fiesta en el Círculo Vitoriano. En el caso de RTVE y Atresmedia han optado por las salas Mítika y Jimmy Jazz para sus encuentros con rostros televisivos, periodistas y autoridades de la provincia. También hay reservas en otros restaurantes como KEA, Manolenta o el Machete, entre otros. «El FesTVal no es un Azkena o un Ironman pero aporta mucho a la ciudad por toda la gente que viene a cubrirlo», reflexiona Antolín.

Para Patricia García, gerente de Gasteiz On, el evento provoca «un retorno inmediato» en los establecimientos ubicados en el entorno donde se organizan los actos. Además, considera que el FesTVal es un «referente que no solo trae gente sino que además da proyección e imagen como pocos. Y eso siempre es positivo tanto para el comercio como para la hostelería locales». En el caso del comercio, una quincena de tiendas asociadas a Gasteiz On luce desde hace días en sus escaparates caricaturas de famosos que asistirán a la cita. En ediciones anteriores alguno de ellos hasta se ha acercado al local para verse a sí mismo en formato dibujo.

Pero los hoteles, el comercio y la hostelería no son los únicos sectores que notan el impacto. A ellos hay que sumar empresas de catering locales que a lo largo de esta semana servirán una buena cantidad de cafés, bollería y pintxos entre presentación y presentación en el Europa. También empresas de reproducción gráfica y papelerías que reciben encargos de diferentes cadenas y los taxis que se dividen con los coches oficiales los desplazamientos de los invitados.