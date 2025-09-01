El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un par de operarios durante el montaje en el exterior del Palacio Europa, donde se concentrarán todos los actos. blanca castillo

El FesTVal anima el inicio de curso en hoteles y restaurantes con su «millar» de participantes

«Es un evento con mucho impacto», celebra el sector. Locales hosteleros y discotecas acogerán cenas y fiestas

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Vitoria

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:22

Presentadores, actores, 'influencers', humoristas, guionistas, directivos de cadenas... y también periodistas y fotógrafos de 70 medios nacionales acreditados. Vitoria se convierte esta semana en la ... capital nacional de la televisión durante la XVII edición del FesTVal, que a lo largo de sus seis días de duración atraerá a «cerca de un millar» de invitados. La gran mayoría llega de fuera de Euskadi y se quedará aquí más de una noche, lo que animará hoteles, bares, restaurantes y discotecas locales en este inicio de curso que llega después de un verano «muy bueno».

