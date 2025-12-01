El festival Umbra Light iluminará del 6 al 8 de febrero nuevas zonas como San Martín y Coronación El lema para la quinta edición de este evento de espectáculos visuales es 'Luz que une' y llegará a espacios que podrán visitarse también durante el día, como el Palacio Europa

El festival Umbra Light celebrará en 2026 en Vitoria una quinta edición «histórica» en la que el arte lumínico de diversos creadores se proyectará en nuevos escenarios y también durante más horas al día. Esas son las principales novedades del evento que tendrá lugar del 6 al 8 de febrero y que se ha presentado este lunes bajo el lema 'Luz que une'.

Este punto de partida, para el que ya han presentado propuestas distintos artistas de Europa, América, Asia y Oceanía, se ha escogido con el objetivo de «mostrar la capacidad de luz para conectar personas, generaciones, barrios y culturas y fomentar la sostenibilidad y la interacción comunitaria. También busca poner en valor la luz como lenguaje universal que no necesita traducción», ha traslado el portavoz de la organización Nico García (de la asociación cultural Argia 3), en representación de Carlos Torrijos, director del festival, que se ha ausentado del anuncio de la cita por «motivos personales».

El Casco Medieval y el Ensanche de la capital alavesa serán de nuevo los protagonistas del recorrido, con espacios ya confirmados como la plaza de España, de la Provincia, el Jardín de Falerina y la Catedral de Santa María. Pero también se amplian los lugares a los que llegará este «museo vivo», que ese extenderá a zonas como Lovaina, con la Catedral Nueva, San Martín, El Anglo, la iglesia de Coronación y Mendizorroza. «Se está trabajando en ello para intentar descentralizar el itinerario y generar movimiento en otros puntos», ha confirmado la alcaldesa de la ciudad, Maider Etxebarria, que ha asegurado que esta convocatoria «va a sorprender» y «va a volver a proyectar Vitoria como una ciudad dinámica, moderna y sostenible».

10.000 visitantes

La teniente de diputado de general, Cristina González, ha coincidido en presentar el festival Umbra Light como un evento «consolidado» y «con periodicidad anual». «Mantenemos las fechas de febrero y el formato de tres días en fin de semana porque genera más visitantes y actividad económica en los alojamientos, la hostelería y comercio de la ciudad», ha subrayado. Asimismo, ha indicado que en las últimas ediciones disfrutaron de este arte lumínico «más de 10.000 personas», algunas viajeras de otras provincias, que generaron «una ocupación hotelera de más del 90%».

El horario general del recorrido de arte lumínico para la nueva convocatoria será entre las 19.00 y las 23.00 horas, pero en algunos espacios interiores como el Palacio de Europa o Arkabia, la nueva sala de la Fundación Vital en Fueros, ampliarán su horario para poder visitarse también de día. Esto permitirá llegar a un público de «familias y personas que prefieren disfrutar del evento de una manera más tranquila y accesible», ha trasladado García.

La directora de Turismo del Gobierno vasco, Clara Navas, ha puesto en valor que este evento es una «herramienta eficaz para la desestacionalización del sector turístico», mientras que Arantxa Ibáñez de Opacua, de la Fundación Vital, que también colabora en el certamen, ha afirmado que «sabemos que la cultura no es sólo entretenimiento, sino que también impulsa el comercio local, dinamiza la hostelería, fomenta el turismo y crea empleo. UMBRA nos recuerda que una ciudad que apuesta por la cultura es una ciudad que apuesta por su futuro».