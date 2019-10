Festival de Teatro de Vitoria 2019: programa, horarios y entradas

Programa completo del Festival Internacional de Teatro de Vitoria-Gasteiz 2019 con los horarios de las obras de teatro de cada día.

Jueves 3 octubre 2019

20:30 Quitamiedos. Teatro Principal Antzokia

Sábado 5 octubre 2019

20:30 El jardín de las delicias. Teatro Principal Antzokia

Miércoles 9 octubre 2019

20:30 Granma. Metales de Cuba. Teatro Principal Antzokia

Jueves 10 octubre 2019

20:00 La Viga. Depósito de Aguas del Centro Cutural Montehermoso

20:30 El mago. Teatro Principal Antzokia

Viernes 11 octubre 2019

20:00 La Viga. Depósito de Aguas del Centro Cutural Montehermoso

Sábado 12 octubre 2019

20:00 La Viga. Depósito de Aguas del Centro Cutural Montehermoso

Domingo 13 octubre 2019

18:00 Play. Teatro Principal Antzokia

19:00 La Viga. Depósito de Aguas del Centro Cutural Montehermoso

martes 15 octubre 2019

20:30 Measure for measure. Teatro Principal Antzokia

jueves 17 octubre 2019

20:30 Otsoa. Teatro Principal Antzokia

Viernes 18 octubre 2019

20:30 Kourtney Kardashian. Teatro Jesús Ibáñez de Matauco Antzokia

Martes 22 octubre 2019

20:30 Utzi mezua seinalearen ondoren. Teatro Principal Antzokia

Miércoles 23 octubre 2019

20:30 Deje su mensaje después de la señal. Teatro Principal Antzokia

Jueves 24 octubre 2019

20:30 Lehman trilogy. Teatro Principal Antzokia

Viernes 25 octubre 2019

20:30 ¿Hay alguien ahí?. Teatro Félix Petite Antzokia

Domingo 27 octubre 2019

18:00 Alicia y las ciudades invisibles. Teatro Principal Antzokia

Miércoles 30 octubre 2019

20:30 Electra. Teatro Principal Antzokia

Jueves 31 octubre 2019

20:30 Jauría. Teatro Principal Antzokia

Sábado 2 noviembre 2019

20:30 Ballet Jazz Montreal. Teatro Principal Antzokia

Jueves 7 noviembre 2019

20:30 Why? Teatro Principal Antzokia

Viernes 8 noviembre 2019

19:00 Off-Lokal 2019. En el interior de Netsaj + Ruta 1492 + Gizaunka

20:15 Off-Lokal 2019. En el interior de Netsaj + Ruta 1492 + Gizaunka

Sábado 9 noviembre 2019

19:00 Off-Lokal 2019. En el interior de Netsaj + Ruta 1492 + Gizaunka

20:15 Off-Lokal 2019. En el interior de Netsaj + Ruta 1492 + Gizaunka

Domingo 10 noviembre 2019

18:00 Pinocchio (euskaraz). Teatro Principal Antzokia

19:00 Off-Lokal 2019. En el interior de Netsaj + Ruta 1492 + Gizaunka

20:15 Off-Lokal 2019. En el interior de Netsaj + Ruta 1492 + Gizaunka

Lunes 11 noviembre 2019

19:00 Off-Lokal 2019. En el interior de Netsaj + Ruta 1492 + Gizaunka

20:15 Off-Lokal 2019. En el interior de Netsaj + Ruta 1492 + Gizaunka

20:30 Próximo. Teatro Principal Antzokia

Martes 12 noviembre 2019

20:30 Best of Be Festival 2019. Teatro Jesús Ibáñez de Matauco Antzokia

Miércoles 13 noviembre 2019

20:30 Isabella's Room. Teatro Principal Antzokia

Jueves 14 noviembre 2019

20:30 La nieta del señor Linh. Teatro Principal Antzokia

Sábado 16 noviembre 2019

19:00 Carmen//Shakespeare. Teatro Félix Petite Antzokia

Domingo 17 noviembre 2019

18:00 Acróbata & Arlequín. Teatro Principal Antzokia

Martes 19 noviembre 2019

20:30 Zaldi urdina. Teatro Principal Antzokia

Jueves 21 noviembre 2019

20:30 Los Mariachis. Teatro Principal Antzokia

Viernes 22 noviembre 2019

20:30 Viejo amigo Cicerón. Teatro Principal Antzokia

Sábado 23 noviembre 2019

12:30 Instalación visual Pinxit . Teatro Federico García Lorca Antzokia

17:30 Instalación visual Pinxit . Teatro Federico García Lorca Antzokia

18:30 Instalación visual Pinxit . Teatro Federico García Lorca Antzokia

Domingo 24 noviembre 2019

18:30 Une, Due, Tre.... Teatro Federico García Lorca Antzokia

Sábado 30 noviembre 2019

12:30 Pequeño Big Blue . Teatro Federico García Lorca Antzokia

18:30 Pequeño Big Blue . Teatro Federico García Lorca Antzokia

Domingo 1 diciembre 2019

12:30 Nomadak. Teatro Federico García Lorca Antzokia

18:30 Nomadak. Teatro Federico García Lorca Antzoki

Las entradas ya están a la venta.