El festival Raíces de Europa se despide este viernes con un concierto de grandes bandas sonoras

Ramón Albertus Jueves, 12 de junio 2025, 18:52 Comenta Compartir

El Festival de Cine Raíces de Europa (Roots of Europa) pone el broche final este viernes 13 de junio en el auditorio de Vital Fundazioa Kulturunea (18.30) a una octava edición marcada por la proyección de cortometrajes de temática social producidas tanto a nivel nacional como internacional, así como a diferentes encuentros con realizadores de la talla de Paul Urkijo, Aitor López de Aberásturi –que presentaron el documental 'Irati. Gauza txikiak mundu handian'– e Iker Elorrieta, autor de 'El radioaficionado'. La entrada es libre hasta completar el aforo.

En esta cita, que contará con un recital del pianista Miguel Etayo, se desvelarán los ganadores tras el visionado en diferentes sesiones de hasta 21 títulos, entre los que se encontraban producciones como 'Sara', de Ariana Andrade; 'Flocky', de Esther Casas, o 'The Fruter And The Husband', de Nacho Bárcena. El programa volvió a contar con una amplia presencia de títulos con firmas españolas a las que se le sumaron algunas piezas de otros países (Perú, Canadá, Turquía e Irán).

El jurado está formado por Matias Zemljic, director del festival; Maite Ruiz de Austri, directora y presidenta de Apika (Asociación de Productores Audiovisuales Independientes de Álava); Iñigo Silva, productor, guionista y director; Santiago de Pablo, catedrático de Historia Contemporánea y Cine; Martina Kocmur, productora;y Miguel Ángel Salazar, experto en cine.

Etayo recupera las bandas sonoras de clásicos del séptimo arte. De 'La pantera rosa', 'ET', 'Vértigo', 'Lawrence de Arabia' y 'El padrino' se encuentran entre las partituras que se podrán escuchar. Este ciclo organizado por la asociación Raíces de Europa cuenta con el patrocinio de la Diputación de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria. Su misión es «promover, la integración de Europa y del mundo, desde el conocimiento de la cultura y grandes valores».