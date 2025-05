El festival Esférica en Rioja Alavesa descorcha su cartel con Rita Payés y Villagers

La fórmula es la misma –música en directo y lo mejor de la gastronomía y del vino de Rioja Alavesa–, pero de nuevo varía su ... cartel para no cansar al visitante. El festival Esférica celebrará su quinta edición entre el 22 y el 24 de agosto en las bodegas Ysios (Laguardia), Faustino (Oion) y Baigorri (Samaniego), entre otras. El cartel lo encabeza la banda dublinesa de indie folk Villagers y la compositora, cantante y trombonista Rita Payés, junto a artistas como la griega Stellae, Annie B Sweet, Janus Lester y Eladio y los Seres Queridos y las deejays Tangerine Sistas.

Rita Payés, uno de los talentos más estimulantes del jazz español, visita de nuevo la comarca, donde ya actuó en enero. Entonces fue en la bodega Viña Real. Anteriormente, Payés ha actuado en el club Dazz, referente nacional del género, dando muestra de una enorme sensibilidad y técnica sobresaliente. 'De camino al camino' es el título del álbum publicado el año pasado en el que brillan temas como 'Bienvingudes'.

Una anécdota que ha contado esta artista catalana de 25 años simboliza su pasión por la música más allá de los grandes focos. «Cuando me llamó C. Tangana para colaborar no sabía quién era», ha comentado en varias entrevistas acerca de la unión con el rapero para cantar en una gala de los premios Goya.

'At home' o 'I spoke to me', de la cantautora malagueña Annie B Sweet, son otros de los temas que parecen ideales como banda sonora de Rioja Alavesa, al igual que las melodías envolventes del vasco Janus Lester. Bajo el paraguas de la marca 'Festivales para un Territorio' ayer se dio a conocer este primer avance en un acto en Madrid. Además se anuncia que los abonos estarán disponibles a partir de este viernes 23 de mayo a las 12.00 a través de la web oficial del festival, con una oferta promocional inicial.

Una de las novedades en esta edición es la colaboración con el colectivo ArabaK0, un grupo de chefs comprometidos con la identidad culinaria del territorio alavés al mando de algunos de los restaurantes que lucen más galones (Arrea; Karmine; Kromatiko; Mano Lenta; Kea...). Prometen una «propuesta gastronómica que reflejará su filosofía, sus productos, su diversidad y su visión de futuro». Además se llevarán a cabo diferentes experiencias enogastronómicas que exploran desde la tradición vinícola hasta la innovación culinaria. Destacan la 'Cata Basque Wine', un maridaje de vino y música, o la actividad 'Territorios Vinícolas'.