El Festival del Corazón regresa al centro cívico Zabalgana el 25 de octubre

La asociación cultural José Mardones de Vitoria arranca el curso cargado de propuestas para la promoción de la música. Por un lado, busca dar vida a la iniciativa 'Habaneras por Álava', con el que quiere animar a los coros del territorio a sumar a su repertorio este tipo de composiciones, y al mismo tiempo mantiene el pulso solidario con la 14ª edición del Festival del Corazón, dedicado a las personas con discapacidad intelectual, que se celebrará el 25 de octubre en el centro cívico Zabalgana (18.30 horas).

El programa para el certamen incluye una batucada, el desfile de vehículos del Araba Classic Club, la presencia de la Escuela Arterapia (Haro), grupos corales, Músicos Sin Fronteras y la participación de las mascotas del Baskonia y el Alavés, además de la asociación Recreación Histórica Batalla De Vitoria 1813. Este año también estará el mago Antxon, encargado de poner el punto de humor a la cita. Las entradas saldrán a la venta próximamente y el mismo día hora y media antes del evento también habrá tickets.

Por su parte, la propuesta 'habanera' busca animar a las diferentes corales de Álava para incluir en su repertorio este tipo de composiciones que tienen un vínculo especial con él territorio a través de 'La Paloma', de Sebastián Iradier. En esta ocasión se busca que a lo largo del próximo año diferentes coros se sumen y participen en un concierto conjunto, además de entonar 'La paloma' en la Plaza de España coincidiendo con la melodía que suena a mediodía en el reloj. «Necesitamos la colaboración de todos los coros alaveses, federados o no«, apuntan desde la entidad. Los coros interesados podrán inscribirse a través de la web (josemardones.com), donde se habilitará un formulario. A su vez, en esta animada vuelta a la actividad, la asociación José Mardones ha recordado que se abre una nueva edición del Concurso de Composición Coral 'José Mardones'.