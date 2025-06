El festival de cine internacional Raíces de Europa toma Vitoria del 6 al 13 de junio

El cartel del documental sobre 'Irati' junto a fotogramas de los cortos 'Flocky' y 'The Fruter And The Husband'.

Ramón Albertus Jueves, 5 de junio 2025, 10:36 | Actualizado 10:48h. Comenta Compartir

Cómo fueron posibles esas escenas que parecen irrealizables, qué dificultades tuvo esa grabación y cómo todo se estudió y cuidó todo al milímetro (desde el vestuario a las localizaciones) para alumbrar una de las películas vascas más ambiciosas de la historia. En el documental 'Irati. Gauza Txikiak, mundu Handian' (Cosas pequeñas en un mundo grande), el realizador Aitor López de Aberásturi se adentra en el rodaje de la exitosa película de Paul Urkijo y refleja diferentes aspectos clave de ese filme de fantasía, aventuras y drama atravesado por la mitología.

Ese documental es precisamente el que abre la octava edición del Festival Internacional de Cine Raíces de Europa (REIFF) este viernes 6 de junio en la sala Vital Fundazioa Kulturunea de Vitoria(18.30 horas, entrada libre). A su presentación acudirán Urkijo y López de Aberásturi, quienes participarán en esta inauguración con un coloquio posterior con el público tras la proyección.

Este título encaja con el objetivo de un certamen, que busca tender puentes a través del cine. La celebración del festival Raíces de Europa comenzará a proyectar en la gran pantalla su sección oficial a competición ya el lunes 9 de junio y el miércoles 11 de junio. Entre los títulos que se encuentran en esa primera sesión aparecen conflictos íntimos y sociales desde diferentes miradas. 'Mierda para mamá', de Rocío Rubio; o la candiense 'A good day will come', dirigido por Amir Zargara, calificada para los premios Oscar 2025, se encuentran entre los filmes destacados. La presencia de títulos turcos como 'The island' o la iraní 'Homicide'.

En la sesión a competición del 11 de junio también se podrá ver un mosaico de géneros que revelan el pulso creativo del cortometraje español y americano. La cinta de animación 'Flocky', de Esther Casas, gira en torno a una alegoría animada que navega el embarazo explorando la conexión entre una madre y su hijo que está por nacer. Por su parte, otra de las producciones esperadas, 'The Fruter And The Husband', de Nacho Bárcena, supone un homenaje al «cine muy personal, a través de una comedia surealista de una familia de pueblo muy peculiar».

A esas dos sesiones se le suman la proyección del largometraje 'El radioaficionado', de Iker Elorrieta (martes 10 de junio, 18.30). Esta cinta narra la historia de Niko, un joven con un trastorno del espectro autista que acaba de perder a su madre. Estrenada en el prestigioso Tallinn Black Nights Film Festival, en Estonia, su recorrido sobresale en el terreno del cine social.

La jornada del jueves 12 de junio contará con uno de los encuentros que también son marca de la casa de este certamen, organizado por la asociaciación Raíces de Europa y cuenta con el patrocinio de la Diputación de Álava y Ayuntamiento de Vitoria. En una mesa redonda en torno a los retos del cine actual. Contará con figuras con una dilatada trayectoria como Ángel Blasco ('Los renglones torcidos de Dios'), el director del festival Matías Zemljic y Aitor López de Aberásturi. El viernes 13 de junio se celebrará la gala de clausura y la entrega de premios.