El festival de cine Atlàntida acoge el estreno del documental vitoriano 'Baaldo, una emergencia pop'

Ramón Albertus Martes, 29 de julio 2025, 18:35 Comenta Compartir

La cámara sigue al personaje minutos antes de subir al escenario y cierra con la euforia colectiva del concierto. Pero eso es solo una parte del viaje que ha emprendido el director David Álvarez (Vitoria, 1994) en 'Baaldo, una emergencia pop', el documental que se estrena este miércoles en el Atlàntida Mallorca Film Fest. El certamen, que estos días reúne propuestas arriesgadas y películas aclamadas en Berlín, Cannes o Sundance, acoge este trabajo dentro de la sección 'Talent Balear', dedicada a trabajos con vínculo con las islas.

Durante tres años, Álvarez ha acompañado al artista mallorquín Baaldo en la gestación de su álbum, 'Emergencia pop'. Más allá del proceso creativo, el documental ofrece un retrato íntimo de un músico que empezó a despuntar con 'Vull ballar amb tu', un tema en el que reivindicaba la cultura mallorquina desde el reggaeton, y que en más de una ocasión ha destacado que la imagen es tan importante (colorida, extravagante, con mucho maquillaje, pelucas...) como su música (marcada por el pop, la urbana y artistas tan diferentes como Lady Gaga o La Pelopony).

El cineasta vitoriano conoció a Baaldo mucho antes de que empezara a grabar sus propios temas. «Es curioso, porque lo conozco antes que muchos amigos suyos de Mallorca. Nos conocimos por Tuenti (esto es fuerte), la verdad es que no sé cómo, cuando yo tendría unos 16 años. Le fui siguiendo hasta que en 2021, mucho tiempo después de conocernos, le propuse venir a Vitoria a grabar su videoclip 'Comic Sans', que estrenamos en la segunda edición del Udagora Fest», recuerda. «La verdad es que en aquella época se ponía pelucas y a él le da mucha vergüenza si le hablas de ese momento, pero a mí me fascinó la libertad con la que se expresaba».

¿En qué momento le propuso hacer un documental sobre su historia y la creación de su disco? «La verdad es que fue al revés. Fue él quien me propuso rodar su película. Yo le dije que vivía en Vitoria y que no iba a haber manera de financiarlo. Y así ha sido, porque aunque seamos un equipo muy pequeño, todos hemos puesto nuestro empeño y hemos sacado lo mejor de nosotros para que el resultado sea el mejor. Pero, en cualquier caso, al cabo de un mes de proponérmelo, me ofrecieron un trabajo en Mallorca, decidí venirme y me quedé dos años en la isla».

Estreno mundial

De esta forma se «alinearon los astros» para sacar adelante el proyecto. «Siempre hemos tenido en mente que el marco apropiado para el estreno del documental era Atlàntida. Al final es una película sobre un mallorquín y era lo más apropiado, pero lo veíamos como algo casi imposible».

En un momento de la película se registra una actuación en su barrio. «Cuando a los artistas les preguntan dónde quieren actuar, dicen en el Wizink, en el Palau Sant Jordi... yo respondo que quiero seguir aquí, en mi barrio». «Es que es una persona muy cercana y muy sociable. Se enorgullece de donde es, de sus raíces y al final creo que es lo que más conecta conmigo. Calvià es una zona de Mallorca donde la mayoría de sus habitantes son personas migrantes de otras partes de la península y aunque tenga mucha ambición, porque la tiene, sé que siempre va a defender de dónde viene».

El estreno de este miércoles supone el pistoletazo de salida por el circuito. «Estamos ya moviéndolo por festivales y eso sí, nos encantaría proyectarlo en cada una de las ciudades donde se ha grabado», comenta acerca de Vejer de la Frontera, Menorca y Vitoria. A su vez, Álvarez prepara un nuevo proyecto audiovisual junto al cómico y guionista Eñaut Zuazo.