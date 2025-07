El festival Aztarna Beltza se traslada a la plaza de la Burullería con conciertos y un mercado artesanal

AC The Band, Noa & The Hell Drinkers y Aurora, entre los nombres destacados del cartel.

Un ciclo que apuesta por propuestas que beben de la música negra y gana cada vez más seguidores. El festival Aztarna Beltza celebra su séptima edición en Vitoriadel 31 de julio al 3 de agosto, con AC The Band, Noa & The Hell Drinkers, Aurora & The Betrayers y Coca Cola & Mentos como cabezas de un cartel que se llevará a cabo en la plaza de la Burullería. Una de las novedades es precisamente ese cambio de localización, ya que venía celebrándose en la plaza Martin Ttipia. Sin perder de vista su esencia como un certamen «comunitario y sostenible» en la que incide la organización.

La presentación del ciclo este miércoles, impulsado por David Elejalde, reafirmó esa vocación de cercanía, con una oferta gastronómica basada en productos de proximidad y un mercado local con más protagonismo del textil marcan una programación que amplía su radio sin renunciar a sus raíces. Arantza Cordero repetirá como narradora en una sesión de cuentacuentos centrada en las tejedoras (sábado, 12.00), en diálogo con el mural que domina la plaza del Casco Viejo.

Entre las actividades paralelas más singulares figura LaTaBalKa, una caravana instalada desde el sábado 26 por la tarde, donde podrá descubrirse el proceso de revelado fotográfico en un cuarto oscuro. La experiencia será guiada por Nahikari Mora, artista visual y fotógrafa, además de facilitadora de proyectos educativos y artísticos.

June Molina será la encargada de abrir el festival el 31 de julio (20.00) con un concierto en la terraza de Falerina. Se trata de una clara apuesta por nuevos talentos. La joven cantautora vitoriana, formada en la Berklee College of Music de Boston, regresa a su ciudad para presentar temas propios y versiones que confirman su proyección como una de las voces vascas con mayor futuro. «Los artistas locales tienen cabida y queremos apoyarles desde sus comienzos», reivindica Elejalde, conocido por proyectos como Dave & The Souldiers o Mama Boogie.

El viernes 1 de agosto, una kalejira recorrerá el centro de la ciudad a partir de las 12.30. Por la tarde, el DJ Xarma calentará el ambiente antes de los conciertos de AC The Band (20.00) y Noa & The Hell Drinkers (22.00), una de las formaciones más potentes del cartel. La banda donostiarra, con músicos de nivel como Gonzalo Portugal (guitarra), Manu Gestido (bajo), Paul San Martín (teclados), Ibai Ros (batería) y la voz de Noa Eguiguren, obtuvo en 2023 el primer premio del prestigioso concurso European Blues Challenge. Este verano aterrizan en Vitoria tras cosechar elogios en citas como el Jazzaldia donostiarra, el Festival de Jazz de La Rioja o el Bilbao Blues Festival.

El sábado 2 de agosto destaca la actuación de Jhana Beat (18.00), cantante, compositora y beatboxer, nominada a los Premios Max por la música de La teta de Janet. «Ella se lo guisa y se lo come», resume Elejalde, aludiendo a un directo en el que combina voz y guitarra mediante un looper que multiplica su registro.

Un coro góspel vitoriano

Esa misma noche, Coca Cola & Mentos (22.00) subirán al escenario con su mezcla de rap y vientos. El dúo, formado por DJ Parrucho y Kloy MC, contará con Nico Andino a la trompeta, Eolo Andino al saxo y Danilo Foronda a la guitarra.

En la plaza de Burullería Jueves 31 de julio June Molina, en Falerina terraza. 20.00 horas.

Viernes 1 de agosto Kalejira aztarnera (12.30); dj Xarma (17.00); AC The Band (20.00) y Noa & The Hell Drinkers (22.00).

Sábado 2 de agosto Txiflers deejats (12.00 y 20.00); Jhana Beat (18.00) y Coca Cola & Mentos (22.00).

Domingo 3 de agosto NatKat, deejay (12.00), Joyful Gospel Choir (13.00), The Groovaloovas (18.00); Los Chocolatinos (20.00) y Aurora & The etrayers (22.00).

El cierre del festival, el domingo 3, estará marcado por la energía del Joyful Gospel Choir (13.00), dirigido por Estibaliz Urkiza, una de las formaciones más sólidas y originales del género en Euskadi. Será una «homilía fantástica», vaticina Elejalde. A lo largo del día, se sumarán propuestas como el DJ NatKat, los Groovaloovas -con su pulso funk sesentero desde Valencia- y Los Chocolatinos (20.00), banda mestiza compuesta por músicos colombianos, cubanos y madrileños, cuyo repertorio de rumba busca también enviar un mensaje frente a la crispación social y los discursos de odio hacia las personas migrantes. La presencia de Groovaloovas, grupo del diseñador MacDiego, que firma del cartel del festival, toma el pulso a la «sensibilidad social» del ciclo, ya que se entiende como una muestra de solidaridad con los afectados por la Dana en la Comunidad Valenciana. «Algunos de los miembros perdieron su casa», contó Elejalde.

La despedida será a lo grande, con Aurora & The Betrayers (22.00), formación liderada por Aurora García, una de las grandes voces del soul estatal, curtida en proyectos como Afrosoul Toasting All Stars o Freedonia. Más allá de los conciertos, el festival cuenta con una exposición fotográfica que repasa su historia reciente. Hasta el 13 de septiembre, la librería Zuloa acoge una muestra de retratos firmados por Donca, testigo de varias ediciones. Por Aztarna Beltza han pasado nombres internacionales como Osaka Monaurail, talentos nacionales como Itziar Yagüe y jóvenes figuras del pop y el R&B como Vic Mirallas.