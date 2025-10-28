La feria de ilustración Mazoka eleva la calidad con 30 artistas que colorearán su décimo aniversario

El mercado de ilustración Mazoka soplará del 19 al 21 de diciembre diez velas y, para conmemorar este aniversario, la organización ha apostado por elevar ... la calidad de la cita reduciendo el número de artistas seleccionados. En total, el jurado ha escogido entre los cientos de propuestas a una treintena de creadores (en vez de 40, como era habitual) que exhibirán sus obras en el Palacio Montehermoso de Vitoria con la intención de otorgarles «más protagonismo, proyección y espacio», ha explicado este martes la fundadora del evento, Marta C. Dehesa.

A esas plazas, en las que destacan nombres como la italiana Andrea V. Francesch (que ha trabajado para marcas como Cartier), la voz femenina de Natalia Velarde o el ilustrador Alberto Aragón -por citar algunos ejemplos-, se sumará la del joven vizcaíno Sebastián Espinazo (Portagulate, 2005), que se ha ganado al jurado de la beca 'Bekiskale Mazoka-Laboral Kutxa', que consta de una ayuda de 500 euros para producción y honorarios y la suscripción a una web profesional.

Este estudiante de la escuela Argi Arte de Bilbao comenzó dibujando Pokemon en su adolescencia y, tal y como ha valorado el equipo de Mazoka, «el proyecto y los personajes con los que se ha presentado al evento bien podrían protagonizar hoy en día su propio videojuego». Inspirado en las letras del álbum debut de The Strokes 'Is This It' Espinazo presenta un universo de fantasía y ciencia ficción donde psicodelia, colores fluorescentes, vibrantes y de alto contraste generan escenas que cierran pequeñas narrativas en cada una de ellas.

«Mazoka ha demostrado ser un medio donde descubrir amateurs y profesionales de Euskadi con un potencial ineludible, tras seis fallos podemos afirmar que todas las premiadas han acabado profesionalizándose y recibiendo reconocimientos y premios de gran prestigio como Paula Huarte, Juanjo Gasull, Carmen B. Mikelarena o Saio Aginako», ha citado Dehesa junto a María Nanclares y Sonia Díaz de Corcuera, concejalas de Promoción Económica y Cultura y Kepa Ortiz de Urbina, responsable de comunicación de Laboral Kutxa.

En este sentido, Dehesa ha subrayado que la calidad de las propuestas cada vez es mayor y, en la actualidad, «prácticamente la totalidad» de las solicitudes han reunido los requisitios y estándares para convertirse en mazolakaris. Entre las mismas se ha notado un repunte de las internacionales, que ya representan un 13%, mientras que el 26% procedían de Euskadi (12% alavesas).

Representación alavesa

Finalmente, de los artistas seleccionados -procedentes de Málaga, Ávila, Jaén, Huelva, Zaragoza, Murcia, República Dominicana, Venezuela...-se destaca la variedad de técnicas empleadas, algunas digitales como la impresión 3D y otras artesanales como linograbados, monotipo y aguatinta, bordados, azulejos, piezas de madera y cajas de luz. Y entre ellos destacan los alaveses con trayectorias diversas como Alex Echeita, Diego Blanco y Alba Tojo.

El primero, especializado en estilo 'blackwork' y que proviene del mundo del tatuaje, traerá piezas ilustradas y otras artesanales como máscaras y accesorios como colgantes, llaveros, imanes, velas decorativas... El segundo trabaja como ilustrador en Madrid desde hace décadas para editoriales como Santillana, Anaya o Alfaguara y Tojo, vitoriana afincada en Murgia, se centra en el grabado contemporáneo, principalmente xilografía aunque también emplea otras técnicas calcográficas.