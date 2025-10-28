El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ilustraciones de Sebastián Espinazo, Carlos Torres García, Alejandro Echeita, Adrián Fuentes y Lucía Antruejo; algunos de los artistas que participarán en el mercado vitoriano. E. C.

La feria de ilustración Mazoka eleva la calidad con 30 artistas que colorearán su décimo aniversario

El mercado, que se celebrará del 19 al 21 de diciembre en Montehermoso, reduce el número de participantes «para otorgar más protagonismo y proyección» a las obras de los mazokalaris

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Martes, 28 de octubre 2025, 13:31

El mercado de ilustración Mazoka soplará del 19 al 21 de diciembre diez velas y, para conmemorar este aniversario, la organización ha apostado por elevar ... la calidad de la cita reduciendo el número de artistas seleccionados. En total, el jurado ha escogido entre los cientos de propuestas a una treintena de creadores (en vez de 40, como era habitual) que exhibirán sus obras en el Palacio Montehermoso de Vitoria con la intención de otorgarles «más protagonismo, proyección y espacio», ha explicado este martes la fundadora del evento, Marta C. Dehesa.

