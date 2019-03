El feminismo reconquista Vitoria

Las mujeres siguen dispuestas a echarse a la calle para reivindicar sus derechos. Una circunstancia que ha tenido su reflejo en la mañana de este 8 de marzo en Vitoria. Desde primera hora, el ambiente reivindicativo se ha sentido en distintos puntos de la ciudad. Pese al frío y la lluvia, diversos grupos de mujeres han recorrido distintos barrios para trasladar sus reivindicaciones y se han dejado ver, por ejemplo, por Judimendi, Zaramaga y el Casco Viejo.

Por su parte, la presencia de alumnos en los centros educativos se ha visto reducida. En muchos de ellos, a la entrada había colgados carteles que recordaban el 8M.

Una marea de color morado ha inundado las plazas de España y de la Virgen Blanca para, después, emprender una kalejira que ha discurrido por el centro de la capital alavesa. A falta aún de datos oficiales sobre la participación en la protesta, la imagen que ha quedado reflejada en la calle da muestra de que la convocatoria del movimiento feminista ha sido, este año también, todo un éxito.

Entre el público concentrado, integrado por personas de todas las edades, se han podido escuchar testimonios reivindicativos. «Así se demuestra que estamos hasta la punta del moño de que nos den órdenes», comentaba Maialen, de 35 años, que caminaba con su ojiplático bebé en una mochila. Pese a que la convocatoria para el principal acto de protesta de la mañana, que sirve como preámbulo a la manifestación de esta tarde (19.00 horas), se localizaba en la plaza de España, fueron muchos los manifestantes que se quedaron en la Virgen Blanca, epicentro de la exitosa concentración del año pasado.

«¿Y ahora qué? ¿Nos quedamos con los brazos en alto?», cuestionaba la adolescente Irati a su madre en lo que –evidentemente– era su primer 8 de Marzo. «Nos toca desgallitarnos para que nos oigan los hombres», contestaba Raquel en el mismo momento que los paraguas se empezaron a abrir por el sirimiri. «Los poetas ya podrán decir que no es lluvia, sino lágrimas», indicaba el jubilado Pepe en la esquina de la 'Ferre'. «Yo le he dicho a mi mujer que yo me quedo en un segundo plano, a ella le toca gritar. Yo vengo de comparsa», señalaba.

Porque el mensaje que muchas repetían era que «esta es la huelga de las mujeres» y que no aceptaban que «los hombres intentasen ser protagonistas». «Parece que ahora muchos políticos quieren anudarse un pañuelo morado o dárselas de feminista por contar con más mujeres que hombres en su gabinete, pero eso es una falsa creencia de lo que es el feminismo», remarcaba Alazne, estudiante de Magisterio.

También tuvieron su cuota de protagonismo en la concentración matinal los mensajes a los líderes de algunos partidos de derechas, que se repetían en los carteles caseros realizados por las asistentes. «Con Vox en el gobierno, derechitas al infierno», se leía en uno de ellos. A pocos metros de ellas, y sobre una cartulina de color morado, había escrito «somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar».

«A mí me querían obligar a trabajar hoy. He tenido que amenazarle a mi jefe con denunciar su actitud. Igual el lunes cuando vuelva me encuentro con la carta de despido encima del teclado. Pero sabes lo que te digo... esa sería su gran derrota y la muestra más evidente del sistema patriarcal», clamaba Merche con una peluca morada sobre la cabeza mientras sobre el escenario colocado para los carnavales delante de la Casa Consistorial, un grupo de adolescentes animaba la cita al grito de «machirulo el que no bote».

«El año pasado también había muchísimas jóvenes, pero hoy estamos rodeadas», indicaba Lola en los soportales de la plaza de España. «Es una pasada, la Virgen Blanca está llena y quiere venir para aquí y por el arco junto a la óptica casi no se puede pasar», recalcaba Aitor tratando de despejar las dudas de que este año ha habido menos asistentes que en 2018, mientras el Movimiento Feminista de Euskal Herria marchaba a pocos metros con una pancarta con el mensaje 'Plante al heteropatriarcado capitalista. Las vidas en el centro'.