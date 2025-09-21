El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El campo municipal de San Martín es uno de los que ha renovado recientemente el Ayuntamiento de Vitoria. Jesús Andrade

Las federaciones alertan del colapso de las instalaciones deportivas: «No cabemos»

Los locales municipales se encuentran al límite, con grandes dificultades para cuadrar partidos y entrenamientos. «Hay que abrir los domingos por la tarde y los coles»

Borja Mallo

Borja Mallo

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:36

Cada vez son más los vitorianos que practican deporte de forma organizada, ya sean chavales que compiten en categorías escolares o mayores que se encuentran ... federados. Un crecimiento que se ha incrementado en los últimos años, sobre todo gracias al deporte escolar y al aumento de mujeres que practican todo tipo de disciplinas. Más licencias, más equipos y más competiciones que se acumulan en una ciudad saturada que suda lo suyo para cuadrar entrenamientos y partidos. La red municipal se encuentra ya al límite de su capacidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vitoria multará con hasta 750 euros a los dueños que no limpien la orina de sus perros
  2. 2 Un fallecido al chocar su vehículo contra un camión estacionado en el área de servicio de Lopidana
  3. 3 Un fallecido al chocar su vehículo contra un camión estacionado en el área de servicio de Lopidana
  4. 4 El bar que te lleva de Vitoria al fin del mundo con sus pintxos y tostas
  5. 5 La pasión por un oficio, la clave para empezar un nuevo ciclo
  6. 6

    Nowell, una base contra los prejuicios sobre la altura para el Baskonia
  7. 7

    Buceadores de la Armada explosionan una bomba en la playa de Las Arenas
  8. 8 Un fallecido al chocar su vehículo contra un camión estacionado en el área de servicio de Lopidana
  9. 9

    Euskadi ya advirtió hace un año de fallos en las pulseras telemáticas para maltratadores
  10. 10

    Un ciberataque colapsa los aeropuertos de Londres, Bruselas y Berlín y provoca retrasos masivos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las federaciones alertan del colapso de las instalaciones deportivas: «No cabemos»

Las federaciones alertan del colapso de las instalaciones deportivas: «No cabemos»