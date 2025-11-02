El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las familias numerosas vascas se reunieron ayer en elPalacio Europa. Igor Aizpuru

El 63% de las familias numerosas «llegan justas» a final de mes, dicen desde Hirukide

Más de 400 personas se reúnen en Vitoria en una cita marcada por la búsqueda de la felicidad dentro del entorno de convivencia más cercano

B. Mallo

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:05

Comenta

Si quien más quien menos tiene problemas para estirar el salario y afrontar los gastos del día a día en una época de encarecimiento de ... todos los precios, este problema se agrava en el caso de las familias numerosas, la que cuentan con cinco o más miembros y casos especiales en los que hay dos hijos y un solo progenitor. «Estamos haciendo un esfuerzo económico brutal y en la última encuesta el 63% de nuestras familias nos dicen que llegan a justas a fin de mes y con grandes dificultades», señaló ayer la directora ejecutiva de Hirukide,Natalia Díez-Caballero. Pero, pese a estas dificultades, el 70% de sus asociados dicen que «son felices, incluso cuando tienes un mayor número de hijos» con los gastos añadidos que esto conlleva.

