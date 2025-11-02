El 63% de las familias numerosas «llegan justas» a final de mes, dicen desde Hirukide

Si quien más quien menos tiene problemas para estirar el salario y afrontar los gastos del día a día en una época de encarecimiento de ... todos los precios, este problema se agrava en el caso de las familias numerosas, la que cuentan con cinco o más miembros y casos especiales en los que hay dos hijos y un solo progenitor. «Estamos haciendo un esfuerzo económico brutal y en la última encuesta el 63% de nuestras familias nos dicen que llegan a justas a fin de mes y con grandes dificultades», señaló ayer la directora ejecutiva de Hirukide,Natalia Díez-Caballero. Pero, pese a estas dificultades, el 70% de sus asociados dicen que «son felices, incluso cuando tienes un mayor número de hijos» con los gastos añadidos que esto conlleva.

Más de 400 personas entre adultos, jóvenes y menores pertenecientes a familias numerosas se reunieron ayer en elPalacio de Congresos Europa para celebrar el undécimo congreso organizado por la asociación vasca de familias numerosas. Una jornada en la que los congregados estuvieron buscando la fórmula de la felicidad, los mayores asistiendo a las ponencias y los más pequeños disfrutando de los juegos que había programados para ellos. Una cita que, tras disfrutar de la comida, permitió a los asistentes descubrir los tesoros de Álava en una sesión vespertina en la que cada familia escogió su plan preferido:una visita a la catedral de Santa María y el Casco Medieval de Vitoria, una excursión a las Salinas de Añana o un recorrido por las bodegas Eguren Ugarte y la iglesia de Santa María de los Reyes en Laguardia.

«Hacemos un balance muy positivo de un encuentro en el que nos han acompañado más de 400 personas, entre jóvenes, niños y adultos. Todas ellas familias comprometidas para poder crecer hoy y mejorar en cuanto a la parentalidad positiva. Para poder ser más felices en casa y conseguir un bienestar emocional más acorde con los tiempos que ahora mismo vivimos», señaló la directora.

Durante la jornada, las familias asistentes participaron en conferencias, coloquios y actividades centradas en cómo fortalecer el bienestar y la convivencia en el hogar. El psiquiatra Luis Gutiérrez Rojas ofreció una charla sobre el valor del humor y la actitud positiva en la vida familiar, mientras que la psicóloga Alba Cardalda habló sobre la gestión emocional y la comunicación afectiva. Posteriormente, se celebró una mesa redonda con la participación de Sandra Martín, Jorge Ortiz de Urtaran, Gabriela Michel y Víctor Petuya, madres y padres de familia numerosa, que compartieron sus experiencias y reflexiones en torno al «arte de ser felices en casa».

El congreso sirvió también para la entrega de los Premios Hirukide 2025, que reconocieron al Ayuntamiento de Zarauz por su política de apoyo a las familias y a Josu Etxebarrieta, padre de cinco hijos y viudo, por su ejemplo de fortaleza y dedicación familiar.