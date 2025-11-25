Familias de Legutio, Otxandio y Ubidea siguen sin pediatra dos meses después

Las familias de Legutio, Otxandio y Ubidea continúan sin su pediatra de referencia, una situación que se viene dando desde hace cerca de dos meses ... . Los dos últimos son municipios de Bizkaia pero pertenecen a la OSI Araba, por eso sus habitantes acuden al centro de salud de Legutio. Este ambulatorio se ha quedado sin pediatra y desde entonces tienen que acudir a Vitoria para cualquier consulta con los menores. En concreto al ambulatorio de Salburua.

Sobre este tema que denunciaron las familias se ha pronunciado este martes el consejero de Salud, Alberto Martínez, mediante una respuesta parlamentaria a una pregunta formulada por EH Bildu. «El profesional que venía atendiendo a la población infantil en el centro de salud de Legutio ha obtenido una plaza en la reciente OPE de Difícil Cobertura, por lo que ha comenzado a prestar servicio en otro destino», explica el consejero, que añade que «actualmente se está trabajando para prestar esa cobertura lo antes posible».

Sin embargo, no se dan plazos de cuándo se podría recuperar el servicio en la localidad alavesa. «Mientras tanto, se garantiza la atención pediátrica mediante la aplicación de los planes de contingencia vigentes». «La derivación temporal de las familias de Legutio, Ubidea y Otxandio al centro de salud de Salburua responde a una situación coyuntural de déficit de profesionales pediátricos», finaliza Martínez en la respuesta remitida al Parlamento vasco.

La falta de profesionales en Osakidetza y la dificultad para cubrir muchas especialidades es algo recurrente desde hace unos años. Salud ha admitido que faltan facultativos hasta en 52 especialidades y pediatría no es una excepción. Algunos profesionales han alertado de que en el caso de esta última está «en riesgo de extinción» en atención primaria y es «víctima del hospitalcentrismo»; es decir, que el sistema de salud está priorizando la atención hospitalaria frente a la primaria.