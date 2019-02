Las familias de Errekabarri se manifiestan para exigir la apertura del colegio en septiembre Los alumnos de Errekabarri en la manifestación de esta mañana. Esta mañana han recorrido las calles del centro y por la tarde lo harán en el barrio para pedir a la delegada de Educación que cumpla su promesa SARA LÓPEZ DE PARIZA Jueves, 7 febrero 2019, 16:42

Más de medio millar de personas han recorrido esta mañana las calles del centro de Vitoria para pedir la apertura del colegio Errekabarri el próximo mes de septiembre. Familias y alumnos han comenzado su marcha en la Virgen Blanca tras una pancarta en la que se podía leer 'Ikasturte berrian Errekabarri Salburuan' (el próximo curso, Errekabarri en Salburua). Tras avanzar con carteles, globos y silbatos por las calles Fueros y Postas se han detenido primero en la Delegación de Educación en la calle San Prudencio y después frente al Parlamento vasco para dar a conocer su demanda.

El Ampa del centro público había convocado una «huelga general» para no llevar a los niños al colegio y según los datos facilitados la ha secundado el 80% del alumnado. Para la tarde se ha organizado una kalejira por el barrio, desde la Haurreskola hasta las obras del colegio, donde se concentrarán unos minutos para hacerse más visibles. Esta doble movilización llega después de las continuas peticiones de las familias para que sus hijos puedan empezar el próximo curso en Salburua. Lamentan que «desde hace dos semanas que pedimos la reunión con el departamento de Educación no hemos recibido ninguna respuesta», por lo que anuncian más movilizaciones. «Nos seguiremos manifestando hasta que nos hagan caso», subraya Igor López de Ondategui, presidente del Ampa Errekabarri Eguzkia.

«Pacto verbal»

Los padres insisten en que la delegada de Educación, Blanca Guerrero, se comprometió a que el nuevo curso se iniciara en Salburua. «Fue un pacto verbal que se hizo durante una reunión, y ahora dicen que nunca nos lo dijeron, lo que es mentira», denuncian. Desde el departamento de Educación defienden que el contrato de obras marca el 9 de septiembre como fecha de entrega y que no se puede obligar a la empresa a finalizar antes los trabajos. Además, la entrada de los alumnos a las aulas no podría ser inmediata ya que habría que hacer comprobaciones de las instalaciones y de seguridad.

Estas explicaciones no convencen a las familias, que temen que los niños no puedan estrenar el nuevo centro como mínimo hasta comienzos de 2020. «Lo que pedimos es factible porque se ha hecho en otros colegios, no solo en Álava sino también en Bizkaia y en Gipuzkoa», incide Igor López de Ondategui. En este sentido, exigen «solo que se cumpla lo que nos prometieron». Actualmente, cerca de 500 menores desde los dos años de edad hasta tercer curso de Educación Primaria acuden cada día a Zaramaga para dar clases en el antiguo colegio Cándido Ruiz de Garibay y la EPA Paulo Freire.

El curso que viene esa cifra se aumentará hasta más de 600 niños, y las familias llevan semanas exponiendo su hartazgo de manera pública. «Son ya seis años fuera de nuestro barrio», recuerda López de Ondategui. Ahora mismo, ocho autobuses trasladan a los alumnos desde Salburua hasta Zaramaga, con los costes que eso conlleva. Las familias proponen además que el presupuesto destinado en acondicionar el Cándido Ruiz de Garibay se destine al nuevo centro para que esté listo para el mes de septiembre.