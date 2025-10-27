El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Alumnos de la ikastola Adurza, durante la apertura del curso escolar. Jesús Andrade

Familias de Adurtza y San Ignacio piden más información sobre la fusión

El AMPA del segundo colegio denuncia que no habrá ninguna representación de su centro en el nuevo equipo directivo

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:53

Comenta

Olárizu contará el próximo curso con un nuevo centro escolar, el resultante de la fusión entre la ikastola Adurtza y el colegio San Ignacio. Las ... familias se concentraron hace cinco meses para exigir al Departamento de Educación «concreción» y más información sobre un proyecto que condicionará el futuro de sus hijos. Pues bien, a día de hoy siguen teniendo muchas dudas de cómo se hará y todavía no está claro a qué etapas afectará la primera fase de la integración que arrancará el próximo mes de septiembre. Esta semana se han reunido las AMPAs de ambos centros para analizar la situación actual y abordar los retos a los que se enfrentan.

