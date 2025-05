Familias de Adurtza y San Ignacio: «Son dos colegios con realidades muy diferentes»

Las familias de la ikastola Adurtza y el colegio San Ignacio se concentraron este miércoles frente a los dos centros para exigir al departamento de ... Educación información y que su voz sea tenida en cuenta de cara al futuro proceso de fusión. El Gobierno vasco prepara de cara al curso 2026-27 la unión de ambos centros, pero las familias tienen muchas dudas sobre cómo se hará y qué impacto tendrá en el alumnado.

«Estamos hablando de dos colegios con realidades muy diferentes», traslada Julen Fernández de Labastida, portavoz del AMPA Ikasberri de Adurtza. Mientras que en la ikastola se imparte exclusivamente el modelo D con el euskera como lengua vehicular, en San Ignacio se mantiene el modelo B con asignaturas en ambos idiomas y el nivel de euskera varia de un centro a otro. «Es fundamental que se deriven los recursos necesarios para asegurar que cuando se produzca la integración ningún alumno se quede atrás por la cuestión del idioma», sostiene Fernández de Labastida.

Comparte sus palabras Bintou Camara, portavoz del AMPA Olaitu. «Lo que más nos preocupa es el tema del euskera. Antes cuando un niño llegaba a mitad de curso, se le ofrecía un refuerzo, pero cada vez hay menos recursos. No queremos que nuestros niños se queden atráspor tener un nivel más bajo cuando se fusionen los dos colegios», traslada esta madre.

No es la única cuestión que preocupa a las familias. Lamentan que no tienen apenas información sobre los espacios en los que se desarrollará el nuevo proyecto educativo. «Desde Educación nos comunicaron hace tiempo que los arquitectos realizarían una visita pero todavía no se ha llegado a producir, estamos a la espera», trasladan. Sobre el programa lectivo, las direcciones de ambas esculas mantienen reuniones quincenales para diseñar un proyecto unificado. «Por nuestra parte pedimos que se nos escuche y se nos tenga en cuenta. También que se pongan las pilas porque el tiempo se nos hecha encima, lo único que tenemos claro es la fecha», coinciden ambas asociaciones de madres y padres.