La familia de Kerman muestra su «profunda preocupación» por la rebaja de los cargos al agresor

La rebaja de los cargos penales al acusado de matar al vitoriano Kerman a las puertas de la extinta discoteca Mítika y su salida bajo ... fianza de la prisión de Zaballa adelantada por EL CORREO han propiciado la reacción de la familia del joven, que no ha dudado a la hora de expresar su «profunda preocupación y desasosiego» ante el último auto de la Audiencia Provincial de Álava, que resuelve que este suceso mortal sea calificado como «homicidio imprudente o lesiones con resultado de muerte» o como un «delito de lesiones en concurso ideal con un delito de homicidio cometido por imprudencia». Es decir, rechazan la calificación de las acusaciones particulares y del juzgado instructor, que apreciaron «un homicidio o asesinato».

Al denegarse la opción de «homicidio o asesinato», la pena a la que se enfrentará el portero será más baja. Fuentes judiciales hablan de «un máximo de cinco a siete años». Tampoco aprecia el tribunal indicios de un delito de «omisión de socorro». El controlador de accesos abandonó al joven inerte, que sí fue atendido por otras personas, y bajó al interior del establecimiento. Siempre ha mantenido que lo hizo en base a su «protocolo».

«Es una resolución que minimiza la gravedad de los hechos y presenta serias deficiencias en la valoración de las pruebas», señalan, al tiempo que destacan el «profundo daño moral» que les causa la puesta en libertad condicional. «Dejar en libertad al agresor con la irrisoria fianza de 6.000 euros, además del profundo daño moral que esto nos provoca, resulta completamente desproporcionado respecto a la gravedad de los hechos y la pena que, en cualquier caso, le correspondería. Esta decisión mantiene además un riesgo evidente de fuga, dada la escasa entidad de la fianza impuesta», denuncian.

La familia de Kerman, a través de la acusación particular, estudia la presentación de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, así como otras medidas legales, con el objetivo de corregir las deficiencias que entienden que se producen en el auto de este miércoles. Y ponen el foco en «la autopsia, la secuencia de la agresión, la indiferencia con la que el asesino abandona la escena y la conciencia de la letalidad de un puñetazo de esa naturaleza». «Omite datos fundamentales que demuestran la gravedad del ataque, seleccionando solo información parcial que facilita una calificación más leve de lo que corresponde», lamentan.

«Huir tras la agresión no es justificable»

Los allegados consideran que los magistrados de la Audiencia Provincial «minimizan el riesgo del golpe» al señalar que el agresor «no podía prever que resultara mortal» a pesar de impactar en «una zona extremadamente delicada» y que tampoco entran a valorar «elementos esenciales» como la fuerza, la parte del cuerpo afectada y las consecuencias inmediatas, como el desvanecimiento o la ruptura de su mandíbula superior e inferior.

También inciden en el hecho de que no se haya estudiado «de forma seria» si existió alevosía «a pesar de que esta circunstancia ha sido reconocida incluso por el fiscal», ya que la «no consideración de este elemento clave debilita la resolución y deja sin respuesta un elemento que podría haber mantenido el caso ante un tribunal con jurado popular», que condena de manera severa a los acusados en un 92% de los casos.

El escrito de los familiares de Kerman se centran también en el hecho de que el auto presenta la huida inmediata del agresor como un «modo de proceder no escrito» de los porteros. «Huir tras una agresión, dejando a la víctima en estado crítico, nunca puede considerarse normal ni justificable», sentencian.