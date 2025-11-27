El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Acceso a la extinta discoteca Mítika, donde ocurrió el crimen. Igor Aizpuru

La familia de Kerman muestra su «profunda preocupación» por la rebaja de los cargos al agresor

«Dejarle en libertad con la irrisoria fianza de 6.000 euros nos provoca un profundo daño moral», reflejan

B. Mallo / D. González

Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:49

La rebaja de los cargos penales al acusado de matar al vitoriano Kerman a las puertas de la extinta discoteca Mítika y su salida bajo ... fianza de la prisión de Zaballa adelantada por EL CORREO han propiciado la reacción de la familia del joven, que no ha dudado a la hora de expresar su «profunda preocupación y desasosiego» ante el último auto de la Audiencia Provincial de Álava, que resuelve que este suceso mortal sea calificado como «homicidio imprudente o lesiones con resultado de muerte» o como un «delito de lesiones en concurso ideal con un delito de homicidio cometido por imprudencia». Es decir, rechazan la calificación de las acusaciones particulares y del juzgado instructor, que apreciaron «un homicidio o asesinato».

