Rafa Gutiérrez

La falta de mano de obra y la «excesiva burocracia» atascan la construcción en Vitoria

Arquitectos y empresarios piden más agilidad con las licencias y reforzar la formación de gremios y los propietarios, más empatía a los técnicos

Rosa Cancho

Rosa Cancho

Viernes, 31 de octubre 2025, 14:42

Comenta

Este año han quedado desiertas media docena de obras de cierta importancia en la ciudad, entre ellas la rehabilitación de varios pisos en la calle ... Cubo, el derribo de un bloque en Cuchillería, la fibra óptica en el Casco Viejo o la planta de voluminosos de Júndiz. Y la falta de mano de obra en la construcción tiene mucho que ver con estos vacíos, ya que escasean los trabajadores cualificados. Y si a esto se suman las dificultades que siguen encontrando los proyectos de reforma o ampliación para conseguir de manera ágil la licencia de obras, la de actividad, el visto bueno ambiental, el de seguridad, el acceso a ayudas..., el resultado, en un periodo de revitalización económica y rebaja de hipotecas, es un atasco que afecta a la obra mayor que se realiza en Vitoria.

