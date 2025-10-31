La falta de mano de obra y la «excesiva burocracia» atascan la construcción en Vitoria

Este año han quedado desiertas media docena de obras de cierta importancia en la ciudad, entre ellas la rehabilitación de varios pisos en la calle ... Cubo, el derribo de un bloque en Cuchillería, la fibra óptica en el Casco Viejo o la planta de voluminosos de Júndiz. Y la falta de mano de obra en la construcción tiene mucho que ver con estos vacíos, ya que escasean los trabajadores cualificados. Y si a esto se suman las dificultades que siguen encontrando los proyectos de reforma o ampliación para conseguir de manera ágil la licencia de obras, la de actividad, el visto bueno ambiental, el de seguridad, el acceso a ayudas..., el resultado, en un periodo de revitalización económica y rebaja de hipotecas, es un atasco que afecta a la obra mayor que se realiza en Vitoria.

Este periódico ha hablado con arquitectos, constructores y representantes de propietarios de lonjas y comunidades de vecinos que explican lo difícil que les resulta explicar al cliente que su casa o su reforma se va a demorar y que, además, el proyecto será por ello más caro que lo presupuestado al principio.

Cambiar un ascensor en un portal puede tardar entre año y año y medio en hacerse realidad, pone como ejemplo Isabel Martí, presidenta de la Asociación de Propietarios Urbanos de Álava. «Si antes pedíamos seis presupuestos antes de hacer una obra, hoy nos llegan sólo dos», añade. Grandes obras como la de la ampliación de Mercedes acaparan a las cuadrillas y a los instaladores, indican. «Y encima es muy complicado poner de acuerdo a los vecinos».

Unas leyes que cambian y la escasez de personal en el mundo de la construcción complican este tipo de reformas, pero cree Martí que un Ayuntamiento de Vitoria «demasiado garantista» a la hora de dar licencias tampoco ayuda. Y se suman la complejidad que entraña pedir ayudas «todo ello con un montón de burocracia alrededor». «Hay gente que es valiente y que decide reformar un local pero que se pasa meses pagando el alquiler hasta que puede hacer la obra», sentencia.

«Son garantistas con cuestiones que a veces no vienen a cuento», dice esta arquitecta, en absoluto extrañada porque haya empresas que opten por llevar parte de su negocio a otras comunidades. Pide a los técnicos municipales de urbanismo más flexibilidad y que «se alegren cada vez que alguien pide una licencia y piensen en cómo le ayudamos para que este negocio salga adelante o ese edificio se renueve». «Actualmente todo se analiza más desde el punto de vista jurídico que técnico, aportando seguridades que para mí a veces se extralimitan».

No es un problema nuevo. Vitoria lleva años lidiando con el retraso de las licencias, con demoras de hasta siete meses en 2022, más del doble de lo que establece la ley para la mayoría de casos. El Gabinete Etxebarria asegura dejarse la piel en simplificar trámites y agilizar permisos de obra, primera ocupación y actividad. La concejala de Promoción Económica, la socialista María Nanclares, daba esta misma semana datos. En licencias de obra mayor, dijo, el tiempo medio de tramitación para nuevas edificaciones ha pasado de 6,29 meses en 2022 a 3,32 en 2024. En el caso de las reformas, la media es de tres meses frente a los 4,32 de la pasada legislatura. Las licencias de actividad en industrias se dan con 3,5 meses y en el caso de alimentación son siete meses (tres por requerimientos de documentación adicionales), agregó.

LAS CLAVES Obra mayor nueva 3,32 meses es el tiempo medio de tramitación para nuevas edificaciones ahora, cuando en 2022 era de 6,29 meses, según ha informado el Ayuntamiento

Rehabilitación En el caso de las reformas, la media es de tres meses frente a los 4,32 de la pasada legislatura

Otras Las licencias de actividad en industrias se dan con 3,5 meses y en el caso de alimentación son siete meses (tres por requerimientos de documentación adicionales).

Licencias En el segundo trimestre de este año, se han dado 25 licencias para pisos nuevos en Álava, un 26% menos. Se han concedido 156 licencias para rehabilitación se han dado, un 8,2% menos.

Los últimos datos oficiales de licencias para obra nueva y rehabilitación en Álava (más del 80% de las construcciones se localizan en Vitoria) los dio el Gobierno vasco en octubre. En el segundo trimestre de este año, se han dado 25 licencias para pisos nuevos y 156 para rehabilitación. Supone una caída del 26% y del 8,2% respecto al mismo periodo del anterior ejercicio.

«Plan de choque»

Portavoces del Colegio de Arquitectos de Álava no comparten el optimismo municipal. Piden «un plan de choque para reducir drásticamente la burocracia que rodea un proyecto y establecer un canal directo entre los técnicos municipales y los arquitectos que facilite una agilidad en las licencias que afectaría positivamente a la economía del territorio».

Se sienten sobrecargados de trabajo por esto y por la falta de mano de obra que también retrasa las reformas y las encarece. Los arquitectos son los que ayudan al promotor a conseguir presupuestos «de gremios y empresas constructoras para los proyectos», así que se ven en la tesitura constante de tener que trasladar a su cliente de manera «prudente» cómo les puede afectar el problema. «Por otro lado para las administraciones es un drama que los proyectos queden desiertos por la falta de oferta, ya que es un freno enorme para las licitaciones en el que pueden ver implicadas ayudas que suelen tener plazos ajustados».

El colectivo habla de demoras «generalizadas» agravadas por la lentitud de las licencias y sienten que hay «escasa sintonía» con los técnicos. Para hacer frente a la falta de mano de obra abogan por hacer «más atractiva para los jóvenes la formación profesional de gremios y que esta sea dual, con prácticas». Otra solución es «la industrialización y estandarización de la construcción». «O cambiamos el chip o en poco tiempo va a haber obras que no podremos construir».

Cierra este reportaje la patronal de la construcción Uneca, que alerta de que el problema de la escasez de trabajadores es similar en toda Euskadi. «Evidentemente en Vitoria hay más suelo donde construir y nuestras empresas son de menor dimensión en comparación con las vizcaínas o guipuzcoanas, pero cada territorio en su proporción tiene el mismo problema de carencia de mano de obra para abordar los proyectos que se presentan en materia de vivienda y urbanismo».

La patronal asegura que no se desecha ningún proyecto, si no que se estudia su viabilidad y que para hacer frente a esta problemática se buscan fórmulas como la de crear UTEs, alianzas, acuerdos con subcontratistas y proveedores y gremios. Porque Uneca extiende el problema a gremios afines (fíjese en el de las telecomunicaciones) «y su solución no es de hoy para mañana». «Hay que seguir incidiendo en la dignificación del sector, en hacerlo más atractivo a los jóvenes (las condiciones de trabajo no son las de antes y cada vez hay más opciones de conciliación) y en esto tenemos que seguir trabajando con los centros de formación».

Ademas de seguir con la implantación de la formación dual, la patronal aborda la inclusión en el sector de las personas migrantes. «También la administración debiera contribuir mediante ayudas a las empresas que invierten en formación y en incorporación de jóvenes en las empresas». Uneca defiende también la industrialización de la construcción, es decir prefabricar partes de la casa para economizar recursos. De momento no abarata costes, pero sí acorta plazos, defienden.