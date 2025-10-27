El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una imagen anterior de la calle Paula Montal ajena al atropello. Blanca Castillo

Fallece la mujer atropellada en el barrio vitoriano de Sansomendi hace dos semanas

Los vecinos piden más medidas de seguridad en la calle Paula Montal

N. S.

Lunes, 27 de octubre 2025, 09:27

La mujer atropellada el pasado 13 de octubre en el barrio de Sansomendi ha fallecido. El accidente ocurrió en el número 18 de la calle ... Paula Montal, donde ya había sido arrollado un niño de cinco años anteriormente. Se trata de un foco de preocupación de los vecinos. Este atropello hizo hecho saltar de nuevo las alarmas en la zona y los residentes volvieron a reclamar medidas de seguridad.

