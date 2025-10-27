Fallece la mujer atropellada en el barrio vitoriano de Sansomendi hace dos semanas

La mujer atropellada el pasado 13 de octubre en el barrio de Sansomendi ha fallecido. El accidente ocurrió en el número 18 de la calle ... Paula Montal, donde ya había sido arrollado un niño de cinco años anteriormente. Se trata de un foco de preocupación de los vecinos. Este atropello hizo hecho saltar de nuevo las alarmas en la zona y los residentes volvieron a reclamar medidas de seguridad.

El fatal suceso tuvo lugar pasadas las nueve y media de la noche del lunes día 13 de octubre. La víctima, una religiosa de 85 años, fue trasladada al hospital de Txagorritxu con heridas de gravedad que le han causado las muerte. La Guardia Urbana, por su parte, investiga al conductor del turismo, de 55 años.

Durante estos dos últimos años, el Gobierno local ha mantenido distintas conversaciones con la asociación residencial para acordar un calmado de tráfico que convenciera a las dos partes. El pasado mes de abril se decidió, finalmente, estrechar el carril a la altura del paso de peatones, frente a la haurreskola y este mes de septiembre se han instalado cojines berlineses. Con todo, los vecinos insisten en que esta actuación es «insuficiente» y piden al Consistorio que realice nuevas mediciones sobre el paso de vehículos y de la velocidad a la que circulan en toda la calle para valorar la colocación de nuevos elementos.