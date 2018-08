Conmoción tras el fallecimiento del joven de Llodio en Monte Perdido: «Era un chaval de diez»

Carta a Jon de sus amigos

Nos hemos juntado una pequeña parte de las personas que te quieren para, entre el más profundo del dolor, intentar reflejar mínimamente todo lo que has supuesto para cada uno de nosotros. Por un lado, es algo fácil, ya que nos has dado tanto que no hacen más que surgir momentos maravillosos y recuerdos contigo. Pero, por otro lado, recordarlos nos sumerge en el más profundo de los vacíos.

Desde pequeños empezamos nuestras andaduras en Lateorro, cuando día tras día bajábamos a jugar a fútbol, aunque con cualquier cosa lo pasábamos bien. Fueron pasando los años y nada cambiaba entre nosotros, siempre hemos sido felices.

Poco a poco se ha ido forjando nuestra amistad a través de una profunda afición por la naturaleza, el deporte y la montaña.

Siempre has sido una persona con las cosas muy claras en la vida, responsable, leal, fiel y humilde entre una inalcanzable lista de adjetivos. Siempre has tenido el don de sacar lo mejor de cada uno de nosotros independientemente de las circunstancias y de la frecuencia que el tiempo nos podía regalar para estar a tu lado.

En estos momentos de dolor, queremos decirte que has dejado una huella imborrable en nuestros corazones y que te vamos a tener presente en todos y cada uno de nuestros días. Eres nuestro ejemplo a seguir y nos da una rabia e impotencia inimaginables pensar que a partir de ahora nos vas a faltar en nuestras vidas.

Gure bihotzean egongo zara betirako. Amalurrak gorde zaitzala.