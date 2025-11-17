Fallece un hombre en un accidente en Matauko en un año negro en las carreteras alavesas El trágico suceso se ha producido en una colisión frontal entre dos vehículos. Es la decimoquinta víctima mortal en el territorio en 2025, la cifra más alta en una década

I. M. Lunes, 17 de noviembre 2025, 18:54 | Actualizado 19:43h.

Accidente mortal en las carreteras alavesas. Un hombre ha fallecido en un accidente entre dos coches en la N-104 a la altura de Matauko. El siniestro ha tenido lugar sobre las cinco y media de la tarde de este lunes, cuando dos coches han colisionado frontalmente en la mencionada vía. Uno de los conductores ha quedado atrapado dentro del vehículo, siendo necesaria la intervención de un equipo de bomberos en su rescate, pero los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar no han podido más que confirmar su fallecimiento.

La conductora del otro turismo ha resultado herida y trasladada al Hospital de Txagorritxu. La vía permanece cortada por el momento y la Ertzaintza ha iniciado la correspondiente investigación para esclarecer las causas del accidente.

Ésta es la decimoquinta víctima mortal en Álava en 2025, lo que sitúa el presente año como uno de los más trágicos de la época reciente. Durante los tres últimos lustros, solo en el balance de 2013 el saldo final se acercaba a un balance tan desolador, con 14 casos. Desde entonces, la cifra se había contenido de manera significativa y solo en el ejercicio de 2018 (13) se había superado la decena de muertes.

Eso sí, a pesar de que en el presente ejercicio la cifra se ha disparado de nuevo, la realidad señala que la situación es bastante mejor que a principios de siglo. En 2001, por ejemplo, se produjeron 58 muertes asociadas a accidentes en el territorio y la cifra no bajó de la veintena, que no se ha vuelto a alcanzar, hasta 2009.