«Es una faena que nos dejen sin PAC», se lamentan en San Martín Entrada al centro de salud de San Martín, donde estaba el PAC. / Blanca Castillo Osakidetza cierra el Punto de Atención Continuada del centro de salud de San Martín, lo que «colapsará las Urgencias de Txagorritxu», advierten los sindicatos JON ANDER GOITIA Viernes, 4 octubre 2019, 19:25

De «provisional» a «definitivo». El PAC del centro de salud de San Martín no volverá a atender a más pacientes. Esta decisión tomada por Osakidetza ha «sorprendido» a los vecinos del barrio y alrededores, a los que este centro de salud da servicio. Porque entendían que el parón anunciado a mediados de julio sería temporal, tal y como les prometieron. Sin embargo, este viernes -fecha fijada para retomar la actividad- ninguno de los profesionales del equipo estaba en su puesto de trabajo. A partir de ahora atenderán las urgencias ambulatorias en Olaguíbel, único centro de Vitoria que contará con Punto de Atención Continuada por las tardes y los fines de semana.

Osakidetza defiende el recorte en la estrategia de «unificar y reorganizar» los PAC como medida para «mejorar la calidad asistencial» de los servicios. Y aseguran que de esta manera se va a «mejorar la gestión de la demanda». Unas justificaciones que no convencen a los vecinos del entorno del centro de salud de San Martín, pero tampoco a los sindicatos, quienes tachan esta actuación de mero «recorte». Y ponen la voz de alarma sobre las «graves» consecuencias que esta decisión pueda acarrear. «Un único PAC no es capaz de absorber las asistencias de toda una ciudad -el año pasado fueron 135.000 las consultas realizadas-, van a colapsar Olaguíbel o, peor aún, Txagorritxu», advierte Edurne Aguirre, delegada de LAB.

Se prevé que, ante esta encrucijada, muchos ciudadanos optarán por acudir al centro más cercano, que en el caso de los que solían ir al ambulatorio de San Martín será el hospital. «Me acaban de operar la rodilla y necesito muletas. ¿Me van a hacer ir hasta Olaguíbel cada vez que me pase algo?», se preguntaba Beatriz Lasarte. «Nosotros no íbamos al hospital por no llenarlo, porque así se agilizaba el proceso. Ahora, en cambio, nos vamos a colapsar en Olaguíbel», lamentaba Mari Luz Trigas también a pie de consulta. A una supuesta buena aceptación percibida durante el periodo estival se ha agarrado Osakidetza para llevar a cabo el cambio definitivo. «Es normal que en verano la curva de atenciones sea baja, lo peor se espera con el repunte de la gripe en otoño», advierte Aguirre.

«Es ilógico»

El invierno pasado, por ejemplo, Trigas acudió tres veces al PAC de San Martín. «Tuve otitis y como por la mañana trabajo no me quedaba más remedio que venir por la tarde», recordaba esta vecina de Ariznabarra. «Para los residentes de esta zona nos venía de cine contar con esta asistencia, era una maravilla. Que nos lo quiten va a ser una faena», apostillaba Lasarte, quien prevé largas colas de espera. «Aquí era algo de media hora, allí va a haber mucha más gente», señalaba.

En estos momentos, en Olaguíbel son dos enfermeras y cinco médicos los que dan atención a la ciudadanía fuera del horario habitual, a falta de saber cuántos se sumarán después de la «reorganización». «Han tratado de buscar un remedio al grave problema que, desde hace quince años, hay de médicos. Tratan de economizar el personal en lugar de hacer nuevas contrataciones», denuncian los sindicatos.

Una opinión que comparten en la calle. «Es ilógico que se recorte en salud», opinaba Mercedes Hermida, quien el año pasado se cayó en la calle como consecuencia de las fuertes heladas. «Estaba enfrente del ambulatorio de San Martín. Tenía una luxación de hombro, no me quiero ni imaginar haber tenido que ir hasta Olaguíbel», lamenta.