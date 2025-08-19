Un extrabajador de un restaurante del centro de Vitoria roba mil euros de la caja fuerte

Un juzgado investiga a un vecino de Vitoria por asaltar, de madrugada, su antiguo lugar de trabajo. Se trata de un céntrico restaurante de ... la capital alavesa cerrado cuando este hombre decidió saquearlo.

Los hechos ahora bajo la lupa judicial ocurrieron el pasado fin de semana. Al parecer, el ahora sospechoso accedió al establecimiento hostelero en el que se desempeñó tiempo atrás cuando todavía estaba abierto. Una vez dentro, se las ingenió para ocultarse sin ser detectado por sus antiguos compañeros y responsables.

Cuando estos echaron el cierre, aprovechó la ausencia de testigos y sus conocimientos del interior de la lonja –de grandes dimensiones– para dirigirse hasta la caja fuerte del negocio. No le hizo falta forzarla ya que contaba con una llave, refieren fuentes policiales y judiciales consultadas.

De uno a cinco años de prisión

Del interior, presuntamente sustrajo «alrededor de mil euros en billetes», procedentes en principio de la recaudación de las horas anteriores. Con este botín en su poder, el ahora investigado rompió un cristal de la fachada para salir a la calle y huir. Justo en ese momento, una patrulla de la Ertzaintza le dio el alto.

Acabó arrestado y fue trasladado a la comisaría de Portal de Foronda. El dinero robado se reintegró a sus propietarios legítimos. Se sospecha que un desencuentro por el finiquito motivó su acción delictiva.

En principio, este antiguo trabajador se enfrentará al cargo de «robo con fuerza en establecimiento abierto al público». Debido a que cometió el delito «fuera del horario de apertura», la petición fiscal oscilará «entre uno y cinco años de cárcel».