El cartel se ha colocado en la zona de Barcelona en la que se ha detectado el foco de la peste porcina tras treinta años sin estar presente en España. E. C.

14 explotaciones ganaderas en Álava, en alerta por la peste porcina

Pese a que no hay casos en el territorio, el diputado general ya pide a los cazadores extremar la vigilancia en el monte «para anticiparnos a cualquier riesgo» ante la aparición del primer foco en Barcelona

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:06

Al rosario de problemas sanitarios que el sector primario ha tenido que hacer frente en los últimos meses como la lengua azul o la gripe aviar ... se ha sumado ahora la alerta por la peste porcina africana, una enfermedad que ha vuelto a España después de treinta años tras encontrar dos jabalíes muertos en los alrededores de Barcelona y otros ocho ejemplares sospechos. Esta alarma, que ha puesto en jaque a unos productores que están volcados en la exportación, podría afectar en Álava a unas 14 explotaciones que controlan 14.000 cabezas de porcino, según los datos trasladados por la Diputación Foral de Álava.

