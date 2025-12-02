14 explotaciones ganaderas en Álava, en alerta por la peste porcina

Al rosario de problemas sanitarios que el sector primario ha tenido que hacer frente en los últimos meses como la lengua azul o la gripe aviar ... se ha sumado ahora la alerta por la peste porcina africana, una enfermedad que ha vuelto a España después de treinta años tras encontrar dos jabalíes muertos en los alrededores de Barcelona y otros ocho ejemplares sospechos. Esta alarma, que ha puesto en jaque a unos productores que están volcados en la exportación, podría afectar en Álava a unas 14 explotaciones que controlan 14.000 cabezas de porcino, según los datos trasladados por la Diputación Foral de Álava.

«Estamos vigilantes y atentos por si se diera algún caso para tratar de detectarlo cuanto antes», ha reconocido este martes el diputado general de Álava, Ramiro González, que ha subrayado, asimismo, que «en este momento no hay ninguna sospecha de que la peste porcina llegue hasta Álava». En la provincia no se ha detectado ningún caso. Aunque sí se llama a actuar con preocupación porque este virus altamente contagioso, que afecta exclusivamente a cerdos y jabalíes (no se transmite a los humanos), es capaz de matar a todos los cerdos de una granja tras unos pocos días de fiebre, tos y hemorragia.

De ahí que tanto el máximo responsable de administración foral como la consejera de Agricultura del Gobierno vasco, Amaia Barredo, se hayan dirgido en las últimas horas a las explotaciones del territorio para que extremen las medidas de bioseguridad. Se refieren, entre otras, a limitar el acceso, desinfectar vehículos, calzado, ropa y herramientas. «Es clave para evitar cualquier posibilidad de entrada o difusión del virus. La sanidad animal y la seguridad alimentaria dependen de una respuesta colectiva y responsable por parte de todos los agentes implicados», ha indicado Barredo, que ha instado principalmente a productores, transportistas, distribuidores y comercializadores «a cumplir de manera escrupulosa los protocolos establecidos» para «lograr preservar la sanidad animal, la viabilidad del sector porcino vasco y la tranquilidad de la sociedad vasca».

Por su parte, González, se ha dirigido con especial atención a los cazadores del territorio, a los que les ha pedido extremar la vigilancia en el monte «porque es el primer colectivo que puede detectar animales muertos». «Si se da cuenta, que comunique cualquier caso. Se trata de aumentar la vigilancia y anticiparnos minimizando riesgos», ha insistido. De la misma forma, la Diputación cuenta con equipos técnicos y González ha asegurado que se está haciendo un «seguimiento permanente de la evolución».

Reunión del Gobierno vasco

Esa atención se pone en la provincia en cuatro granjas de producción intensiva, dos de selección, tres de madres reproductoras y cinco explotaciones en extensivo. «Estamos siguiendo la evolución del foco de manera coordinada con las áreas de ganadería, caza y pesca y estamos revisando los protocolos vigentes para adaptarlos a la situación actual», ha afirmado.

Las instituciones recuerdan que esta enfermedad no supone riesgo para la salud humana, ni por contacto ni por consumo de carne porcina. Además, está previsto que mañana el Ejecutivo autonómico mantenga una reunión con el resto de comunidades y el Ministerio de Agricultura para hacer un seguimiento de la situación. Ayer el consejero de Agricultura de la Generalitat, Óscar Ordeig, ya apuntó que un bocadillo contaminado podría ser el posible origen de la peste porcina africana.

Por su parte, el titular del Ministerio de Agricultura, Luis Planas, trató de tranquilizar a los ganaderos del porcino al afirmar que los acuerdos de regionalización para las exportaciones están funcionando –24 de los 104 países a los que venden sus productos lo aceptan, pero 20 aún se niegan y «se está trabajando con ellos»–. China, a la que llegan el 41,7% del de las ventas españolas de porcino fuera de la UE (550.000 toneladas) sí está entre los firmantes de unas medidas que permiten limitar las restricciones comerciales solo al territorio del foco, en este caso Barcelona -aunque podría extenderse a otras áreas catalanas-, y no al conjunto del Estado. También México y Taiwán han prohibido las importaciones de porcino de esa zona.